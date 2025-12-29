एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में तारा सुतारिया का 'किलर' अवतार! थाई-हाई स्लिट गाउन की कीमत थी इतनी

Tara Sutaria stylish black gown: तारा सुतारिया हाल ही में मुंबई में हुए एपी ढिल्लों (AP Dhillon) के कॉन्सर्ट में पहुंचीं जहां ले सिंगर के साथ अपनी कैमिस्ट्री के कारण काफी चर्चा में रहीं. हालांकि इंटरनेट इस मसले पर 2 हिस्सों में बंटा दिखा. हाल ही में तारा ने इंस्टाग्राम पर कॉन्सर्ट का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही हैं. इस इवेंट में तारा का बोल्ड और ग्लैमरस लुक काफी चर्चा में रहा क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी तारा ने अपनी स्टाइल और फैशन से सबका ध्यान खींचा. तारा के लुक में क्या खास था, आइए डिकोड करते हैं.

और पढ़ें

तारा सुतारिया का यह लुक नाइट आउट, न्यू ईयर पार्टी और म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए एक परफेक्ट इंस्पिरेशन है जिन्हें गर्ल्स अपने मुताबिक मोडिफाई कर सकती हैं.

तारा की स्टालिश ड्रेश

तारा सुतारिया ने कॉन्सर्ट के लिए ब्लैक फ्लोर-लेंथ गाउन चुना था जो क्लासिक होने के साथ-साथ काफी मॉडर्न भी था. ड्रेस में 'रशड' (Ruched) पैटर्न का इस्तेमाल किया गया था जो उनकी बॉडी को एक परफेक्ट शेप दे रहा था. ड्रेस की सबसे खास बात इसकी थाई-हाई स्लिट थी जिसने उनके लुक में 'बोल्डनेस' का तड़का लगाया था. ड्रेस की स्लीवलेस और प्लंजिंग नेकलाइन उनके लुक को और भी ग्लैमरस बना रही थी.

मेकअप और हेयरस्टाइल

तारा अक्सर अपने 'मिनिमल' लेकिन 'सटल' मेकअप के लिए जानी जाती हैं जो इस बार भी उनके लुक में दिखा. उन्होंने कॉन्सर्ट के लिए 'ग्लोई और ड्यूई' मेकअप बेस रखा था और उसे न्यूड लिप शेड, मस्कारा के साथ लुक कंपलीट किया था. तारा ने अपने बालों को सॉफ्ट वेव्स में खुला रखा था जो उनके ड्रेस के साथ मैच कर रहा था.

Advertisement

तारा की एसेसरीज

तारा ने अपने लुक को कॉन्सर्ट के हिसाब से अधिक हैवी नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने केवल सिल्वर या डायमंड के स्टेटमेंट ईयररिंग्स और कलाई पर मैचिंग कंगन पहने थे. उनके ब्लैक आउटफिट के साथ ब्राइट रेड नेल पॉलिश एक बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट पैदा कर रही थी जिन्हें फोटोज में देखा जा सकता है.

ड्रेस की कीमत

तारा सुतारिया ने कॉन्सर्ट में जो ड्रेस पहनी थी, वह ब्रिटिश लग्जरी वुमंस ब्रांड हाउस ऑफ सीबी की थी. इस गाउन का नाम इस्सी ब्लैक स्ट्रेच मेश ड्रेप्ड मैक्सी ड्रेस है और इसकी कीमत £189 है जो लगभग 22,906 रुपये के बराबर है.

---- समाप्त ----