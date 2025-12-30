scorecardresearch
 
प्रियंका गांधी की होने वाली बहू अवीवा बेग की फोटोग्राफी ही नहीं, फैशन सेंस भी है कमाल का, देखें PHOTOS

Aviva baig stylish looks: कांग्रेस महासचिव और वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. रेहान की गर्लफ्रेंड अवीवा बेग ना केवल बहुत अच्छी फोटोग्राफी करती हैं बल्कि उनका फैशन सेंस भी काफी इंस्पायरिंग है.

रेहान बाड्रा और अवीवा जल्द ही सगाई करने वाले हैं. (Photo: Instagram/avivabaig)
रेहान बाड्रा और अवीवा जल्द ही सगाई करने वाले हैं. (Photo: Instagram/avivabaig)

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सगाई करने जा रहे हैं. उनकी गर्लफ्रेंड का नाम अवीवा बेग है. बताया जा रहा है कि दोनों 7 साल से एक-दूसरे के साथ थे. अवीवा दिल्ली की रहने वाली हैं और उनकी इंस्टाग्राम और लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, वह फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर हैं. बताया जाता है कि रेहान और अवीवा की मुलाकात कुछ साल पहले प्रोफेशनल इवेंट में हुई थी. वहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई और धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई.

अवीवा जिस क्रिएटिविटी के साथ फोटोग्राफी करती हैं, उसी क्रिएटिविटी के साथ अपनी ड्रेसेज और लुक्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट करती हैं. यही चीज उन्हें सबसे अलग और उनके लुक्स को मॉडर्न टच के साथ स्टाइलिश बनाती है. इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गईं फोटोज को देखकर साफ पता चलता है कि अवीवा को अपने लुक्स के साथ नए-नए एक्सपेरिमेंट करना काफी पसंद है. तो चलिए देखते हैं उनके कुछ इंस्पिरिशेनल और आउटस्टैंडिंग लुक्स-

ब्राउन टॉप & वाइड-लेग ट्राउजर

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aviva Baig (@avivabaig)

अवीवा का ये लुक मिनिमल एलिगेंस का बेहतरीन उदाहरण है. उन्होंने स्लीवलेस ब्राउन हॉल्टर टॉप पहना है जो उनकी बॉडी को शार्प शेप दे रहा है. इसके साथ में उन्होंने हाई-वेस्ट ऑफ-व्हाइट वाइड-लेग पैंट पहना है जो उनके पूरे आउटफिट को बैलेंस कर रहा था. स्ट्रक्चर्ड हैंडबैग और न्यूड हील्स उनके लुक में चार चांद लगा देते हैं. अवीवा का यह लुक कैजुअल मीटिंग, फ्रेंड्स के साथ डे आउट के लिए परफेक्ट रहेगा.

व्हाइट टॉप & फ्लोई स्कर्ट 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aviva Baig (@avivabaig)

अवीवा ने यह लुक गोवा वेकेशन के दौरान रखा था. उनका यह आउटफिट सॉफ्ट, रिलैक्स्ड और सुकून देने वाला है जो परफेक्ट बीच लुक है. उनका सिंपल व्हाइट स्लीवलेस टॉप उन्हें क्लीन बेस दे रहा था जबकि उनकी फ्लोई स्कर्ट उनके लुक में ग्रेस जोड़ रही थी. उनकी यह ड्रेस ट्रैवल, रिजॉर्ट या सोलो मोमेंट्स के लिए काफी परफेक्ट है.

डेनिम-ऑन-डेनिम लेयरिंग

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aviva Baig (@avivabaig)

अवीवा का यह लुक अर्बन कूल और कॉन्फिडेंट वाइब देता है जिसमें उन्होंने क्रॉप टॉप के ऊपर डेनिम जैकेट और स्ट्रेट-फिट जींस पहनी थी. उनका यह आउटफिट बिना अधिक एफर्ट के स्टाइलिश लग रहा था. कैफे-हॉपिंग, शॉपिंग या कैज़ुअल आउटिंग के लिए यह लुक परफेक्ट है. चाहें तो इसके साथ सनग्लास और कैप भी जोड़ सकती हैं.

ग्रे शीयर को-ऑर्ड सेट

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aviva Baig (@avivabaig)

अवीवा का यह ड्रेस सॉफ्ट ग्लैमर और एथीरियल एलिगेंस का मिक्सचर है. शीयर फैब्रिक, फ्लोई पैंट और स्ट्रक्चर्ड ब्लाउज ने उन्हें एक ड्रीमी लुक दिया है. न्यूट्रल ग्रे टोन इसे टाइमलेस बनाता है. यह आउटफिट इवनिंग ईवेंट, इंटिमेट फंक्शन या आर्टिस्टिक फोटोशूट के लिए एकदम सही है जिससे पर्सनैलिटी में ग्रेस, फेमिनिनिटी और स्टाइल साथ-साथ दिखता है.

मल्टी-कलर स्ट्राइप्ड मैक्सी ड्रेस

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aviva Baig (@avivabaig)

अवीवा की यह ड्रेस काफी फ्रेश, समर-रेडी और फ्री-स्पिरिटेड लग रही है. उनकी इस ड्रेस की वर्टिकल स्ट्राइप्स बॉडी को लंबा दिखाती हैं और फ्लोई फैब्रिक रिलैक्स्ड फील दे रहा है. यह आउटफिट वेकेशन, बीचसाइड या रिसॉर्ट सेटिंग के लिए बेस्ट रहेगा. यदि कोई इसे मिनिमल जूलरी के साथ कैरी करता है तो यह बिना ओवरड्रेस्ड हुए काफी नेचुरल और एलिगेंट लुक देता है.

---- समाप्त ----
