scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शादी के 10 महीने बाद नीरज चोपड़ा–हिमानी का वेडिंग रिसेप्शन, दिखा दोनों का रॉयल लुक

ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर ने 25 दिसंबर 2025 को करनाल के द ईडन होटल में अपने शादी के रिसेप्शन के करीब 11 महीने बाद 2 रिसेप्शन दिए. दोनों का लुक इन इवेंट्स में काफी लग्जरी था.

Advertisement
X
नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर की शादी 19 जनवरी 2025 को हुई थी. (Photo: Instagram)
नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर की शादी 19 जनवरी 2025 को हुई थी. (Photo: Instagram)

ओलंपिक गोल्डन मेडल विनर नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर की शादी 19 जनवरी 2025 में एक प्राइवेट फंक्शन में परिवार और खास रिश्तेदारों की मौजूदगी में हुई थी. जैवलिन स्टार नीरज ने शादी के करीब 11 महीने बाद अपनी शादी का रिशेप्शन दिया जो कि 25 दिसंबर गुरुवार को करनाल के द ईडन होटल में हुआ. इस दिन 2 इवेंट रखे थे. एक दिन में और एक रात में. दोनों रिसेप्शन में नीरज और हिमानी ने काफी अच्छे आउटफिट्स पहने थे. तो आइए दोनों के आउटफिट्स को डिकोड करते हैं.

हाथ में हाथ डालकर की पहली एंट्री

नीरज-हिमानी ने पहली एंट्री एक-दूसरे के हाथ में हाथ डालकर ली थी. नीरज ने इस लुक के लिए क्लासिक ब्लैक रंग चुना था जिसने उन्हें काफी शॉर्प और शाही लुक दिया था. उन्होंने काले रंग का वेलवेट (Velvet) जोधपुरी सूट पहना था. वेलवेट फैब्रिक अपनी चमक और बनावट के कारण रात के ईवेंट्स के लिए काफी प्रीमियल होता है. बंद गला सूट में वह काफी डैशिंग लग रहे थे. इसका साथ ही उनकी हेयरस्टाइल और लुक पहले की तरह ही क्लीन था जो उन पर काफी जंच रहा था.

दुल्हन बनी हिमानी ने नीरज के ब्लैक सूट के साथ बहुत ही खूबसूरत कंट्रास्ट लुक लिया था. उन्होंने गहरे वाइन या मैरून रंग का वेलवेट लहंगा पहना था जो दूल्हे के फेब्रिक के साथ सिंक कर रहा था. लहंगे पर सुनहरे धागों से हैवी फ्लोरल वर्क किया गया है जिससे वो उन्हें रॉयल अपील दे रहा था.

सम्बंधित ख़बरें

नीरज चोपड़ा का शाही रिसेप्शन.(Photo: Kamaldeep/ITG)
नीरज चोपड़ा का शाही रिसेप्शन, आशीर्वाद देने पहुंचे CM सैनी समेत कई दिग्गज
Neeraj Chopra
नीरज चोपड़ा बने 'लेफ्टिनेंट कर्नल', रक्षामंत्री और सेना प्रमुख ने किया सम्मानित
Arshad Nadeem
Final में Neeraj ने Arshad को भाव नहीं दिया!
Sachin Yadav
Javelin Thrower Sachin ने Neeraj Chopra को छोड़ा पीछे
Neeraj Chopra
Neeraj Chopra का फीका प्रदर्शन, ये खिलाड़ी बना चैम्पियन
Advertisement

मैचिंग रंग का ब्लाउज और दुपट्टा कैरी किया था और दुपट्टे को उन्होंने एक तरफ कंधे पर डाला था जिससे उनकी ज्वेलरी और लहंगा साफ नजर आ रहे थे.

हिमानी ने अपने बालों को खुला रखा था जो उनके चेहरे पर बहुत सुंदर लग रहे थे. मेकअप को बोल्ड और पार्टी-रेडी रखा गया था जिसमें डार्क लिपस्टिक उनके आउटफिट के साथ मेल खा रही थी.

व्हाइट और ग्रीन रंग के आउटफिट में दूसरी एंट्री


नीरज ने शाम के रिसेप्शन में 'मोनोक्रोमैटिक' (एक ही रंग का) लुक चुना था. उन्होंने सफेद 'चिकनकारी' या बारीक कढ़ाई वाली शेरवानी पहनी थी जिस पर रेशम के धागों का काम हो रखा था. फ्रंट में छोटे, चमकदार बटन लगे थे जो आउटफिट में हल्की चमक जोड़ रहे थे. लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने ब्राउन लेदर के लोफर्स पहने थे जो सफेद आउटफिट के साथ एक अच्छा कंट्रास्ट बना रहे थे.

दुल्हन हिमानी की बात करें तो उन्होंने गहरे एमेरल्ड ग्रीन और मैटेलिक ग्रे शेड का लहंगा पहना था जिसे निचले हिस्से पर हैवी लाल और गोल्डन कढ़ाई हो रखी थी. उनके लुक का सबसे मुख्य हिस्सा उनका दुपट्टा था. यह हरे रंग का था जिसमें लाल और सुनहरी 'गोटा-पट्टी' या 'किरण' बॉर्डर का काम था. इसे उन्होंने एक तरफ से ड्रेप किया है जो काफी क्लासी लग रहा था.

Advertisement

हिमानी ने गले में एक सुंदर नेकलेस पहना था और हाथ में मैचिंग का लाल और हरी रंग की चूड़ियों का सेट पहना था. बालों को बीच से पार्टिंग करके खुला छोड़ा था और बालों में हल्के कर्ल्स दिए थे. माथे पर सिंदूर और एक छोटी बिंदी उनके लुक को निखार रही थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement