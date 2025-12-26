शादी के 10 महीने बाद नीरज चोपड़ा–हिमानी का वेडिंग रिसेप्शन, दिखा दोनों का रॉयल लुक

ओलंपिक गोल्डन मेडल विनर नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर की शादी 19 जनवरी 2025 में एक प्राइवेट फंक्शन में परिवार और खास रिश्तेदारों की मौजूदगी में हुई थी. जैवलिन स्टार नीरज ने शादी के करीब 11 महीने बाद अपनी शादी का रिशेप्शन दिया जो कि 25 दिसंबर गुरुवार को करनाल के द ईडन होटल में हुआ. इस दिन 2 इवेंट रखे थे. एक दिन में और एक रात में. दोनों रिसेप्शन में नीरज और हिमानी ने काफी अच्छे आउटफिट्स पहने थे. तो आइए दोनों के आउटफिट्स को डिकोड करते हैं.

हाथ में हाथ डालकर की पहली एंट्री

नीरज-हिमानी ने पहली एंट्री एक-दूसरे के हाथ में हाथ डालकर ली थी. नीरज ने इस लुक के लिए क्लासिक ब्लैक रंग चुना था जिसने उन्हें काफी शॉर्प और शाही लुक दिया था. उन्होंने काले रंग का वेलवेट (Velvet) जोधपुरी सूट पहना था. वेलवेट फैब्रिक अपनी चमक और बनावट के कारण रात के ईवेंट्स के लिए काफी प्रीमियल होता है. बंद गला सूट में वह काफी डैशिंग लग रहे थे. इसका साथ ही उनकी हेयरस्टाइल और लुक पहले की तरह ही क्लीन था जो उन पर काफी जंच रहा था.

दुल्हन बनी हिमानी ने नीरज के ब्लैक सूट के साथ बहुत ही खूबसूरत कंट्रास्ट लुक लिया था. उन्होंने गहरे वाइन या मैरून रंग का वेलवेट लहंगा पहना था जो दूल्हे के फेब्रिक के साथ सिंक कर रहा था. लहंगे पर सुनहरे धागों से हैवी फ्लोरल वर्क किया गया है जिससे वो उन्हें रॉयल अपील दे रहा था.

मैचिंग रंग का ब्लाउज और दुपट्टा कैरी किया था और दुपट्टे को उन्होंने एक तरफ कंधे पर डाला था जिससे उनकी ज्वेलरी और लहंगा साफ नजर आ रहे थे.

हिमानी ने अपने बालों को खुला रखा था जो उनके चेहरे पर बहुत सुंदर लग रहे थे. मेकअप को बोल्ड और पार्टी-रेडी रखा गया था जिसमें डार्क लिपस्टिक उनके आउटफिट के साथ मेल खा रही थी.

व्हाइट और ग्रीन रंग के आउटफिट में दूसरी एंट्री



नीरज ने शाम के रिसेप्शन में 'मोनोक्रोमैटिक' (एक ही रंग का) लुक चुना था. उन्होंने सफेद 'चिकनकारी' या बारीक कढ़ाई वाली शेरवानी पहनी थी जिस पर रेशम के धागों का काम हो रखा था. फ्रंट में छोटे, चमकदार बटन लगे थे जो आउटफिट में हल्की चमक जोड़ रहे थे. लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने ब्राउन लेदर के लोफर्स पहने थे जो सफेद आउटफिट के साथ एक अच्छा कंट्रास्ट बना रहे थे.

दुल्हन हिमानी की बात करें तो उन्होंने गहरे एमेरल्ड ग्रीन और मैटेलिक ग्रे शेड का लहंगा पहना था जिसे निचले हिस्से पर हैवी लाल और गोल्डन कढ़ाई हो रखी थी. उनके लुक का सबसे मुख्य हिस्सा उनका दुपट्टा था. यह हरे रंग का था जिसमें लाल और सुनहरी 'गोटा-पट्टी' या 'किरण' बॉर्डर का काम था. इसे उन्होंने एक तरफ से ड्रेप किया है जो काफी क्लासी लग रहा था.

हिमानी ने गले में एक सुंदर नेकलेस पहना था और हाथ में मैचिंग का लाल और हरी रंग की चूड़ियों का सेट पहना था. बालों को बीच से पार्टिंग करके खुला छोड़ा था और बालों में हल्के कर्ल्स दिए थे. माथे पर सिंदूर और एक छोटी बिंदी उनके लुक को निखार रही थी.

