बेटे की शादी में मरियम नवाज ने दिखाए 'नवाबी' ठाठ, PAK में हो रहे चर्चे, दोनों ही लुक्स सबसे हटके

पाकिस्तान की पंजाब सीएम मरियम नवाज अपने बेटे जुनैद सफदर की शादी में अपने 'नवाबी' लुक को लेकर चर्चा में हैं, जहां दुल्हन की 'इंडियन साड़ी' पर विवाद छिड़ा है, वहीं मरियम के पीले कढ़ाईदार जोड़े और पेस्टल फ्लोरल ड्रेस ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. 50 की उम्र में उनका राजसी अंदाज हर किसी को अपना मुरीद बना रहा है.

मरियम नवाज का अंदाज हमेशा सबसे हटकर होता है. (PHOTO:ITG)
पाकिस्तान की राजनीति में मरियम नवाज शरीफ न केवल अपनी बुलंद आवाज, बल्कि अपने बेमिसाल ड्रेसिंग सेंस के लिए भी जानी जाती हैं. 17 जनवरी को उनके बेटे जुनैद की धूमधाम से शादी हुई. नवाज शरीफ के पोते जुनैद की शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही हैं और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि उनकी दुल्हन को लाल रंग की भारतीय डिजाइन की साड़ी पहने देख पाकिस्तान की आवाम नाराज हो गई है.

दुल्हन शंजे ने अपनी शादी और संगीत में खासतौर पर इंडिया के मशहूर डिजाइनरों के आउटफिट चुने थे, जिसकी वजह से उनकी शादी दोनों मुल्कों में ही सुर्खियां बटोर रही है. मगर इस शादी में दुल्हन से भी ज्यादा अगर किसी की खूबसूरती के चर्चे हो रहे हैं, तो वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम साहिबा मरियम नवाज हैं. जुनैद सफदर के निकाह और वालीमा में मरियम नवाज के लुक ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा. उनके लुक्स की चर्चा हर तरफ हो रही है और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं

नवाबी ठाठ और राजसी पसंद

बेटे की शादी के हर फंक्शन में मरियम नवाज किसी 'महारानी' से कम नहीं लग रही थीं. उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल पसंद को मॉर्डन टच के साथ फ्लॉन्ट किया. शादी के एक खास खास फंक्शन के लिए उन्होंने चमकदार पीले रंग का भारी एम्ब्रॉयडरी वाला जोड़ा पहना था, इस लुक को उन्होंने 'नवाबी' अंदाज देने के लिए माथे पर खूबसूरत झूमर और गले में भारी कुंदन नेकलेस के साथ पेयर किया. उनके इस रॉयल अवतार को देखकर फैंस ने उनकी तुलना पुरानी रियासतों की शहजादियों से कर दी.

मरियम नवाज

पेस्टल कलर्स और मिनिमल मेकअप का जादू

दूसरे लुक में मरियम ने एक बेहद खूबसूरत पेस्टल कलर्स का फ्लोरल ड्रेस पहना, जो दिन के फंक्शन के लिए एकदम सटीक था. इस ड्रेस के साथ उन्होंने अपने मेकअप को 'ड्यूई' और फ्रेश रखा, जो उनकी स्किन के ग्लो को और बढ़ा रहा था. उनकी आंखों का शार्प विंग्ड आईलाइनर उनके सिग्नेचर स्टाइल को और निखार रहा था. यह लुक उन्होंने बेटे जुनैद के वालीमा के लिए खासतौर पर चुना. 

वलीमा में मरियम का लुक

पाकिस्तान में क्यों हो रही है चर्चा?

मरियम नवाज के लुक्स के चर्चे होने की मुख्य वजह उनका ग्रेस और स्टाइल है. 50 के करीब होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह खुद को कैरी किया है, उसने हर किसी को अपना मुरीद बना दिया है. पाकिस्तान के मशहूर फैशन डिजाइनरों का मानना है कि मरियम का स्टाइल 'क्लासिक' और 'टाइमलेस' होता है. उन्होंने इस शादी में न केवल महंगे ब्रांड्स पहने, बल्कि पारंपरिक पाकिस्तानी कारीगरी यानी गोटा-पट्टी और जरदोजी को भी जमकर लोगों के सामने पेश किया. 

