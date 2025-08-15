scorecardresearch
 

Feedback

Independence Day 2025 के लिए बेस्ट आउटफिट आइडियाज, 15 अगस्त पर देशभक्ति के साथ दिखें ग्लैमरस

Independence Day 2025: भारतीय ध्वज में मौजूद केसरिया साहस और बलिदान का प्रतीक है, सफेद शांति और सच्चाई का प्रतीक है और हरा रंग समृद्धि और नवीनीकरण का प्रतीक है. कपड़ों में शामिल होने पर ये रंग आपको राष्ट्र का जश्न मनाने का मौका देने के साथ ही स्टाइलिश रूप अपनाने का मौका भी देते हैं.

Advertisement
X
स्वतंत्रता दिवस पर पहनें तिरंगे के रंग के आउटफिट्स(Photo: AI Generated)
स्वतंत्रता दिवस पर पहनें तिरंगे के रंग के आउटफिट्स(Photo: AI Generated)

आज यानी 15 अगस्त 2025 को भारत अपना 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है. जहां एक तरफ इस दिन लोग तिरंगा फहराकर देश के आजाद होने की खुशी मनाते हैं, वहीं बहुत से लोग तिरंगे के रंग के आउटफिट्स पहनकर उनके दिल में देश के लिए छिपे सम्मान को दर्शाते हैं. देखा जाए तो देशभक्ति और फैशन का मेल एक रोमांचक चलन बन गया है. भारतीय तिरंगे के तीन रंगों केसरिया, सफेद और हरे रंग से प्रेरित आउटफिट्स पहनना फैशन के साथ ही गौरव, एकता और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है.

भारतीय ध्वज में मौजूद केसरिया साहस और बलिदान का प्रतीक है, सफेद शांति और सच्चाई का प्रतीक है और हरा रंग समृद्धि और नवीनीकरण का प्रतीक है. कपड़ों में शामिल होने पर ये रंग आपको राष्ट्र का जश्न मनाने का मौका देने के साथ ही स्टाइलिश रूप अपनाने का मौका भी देते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ आउटफिट्स और स्टाइलिंग आइडिया लाए हैं. 

केसरिया रंग की साड़ी: अगर आप स्वतंत्रता दिवस पहर फेस्टिव और दमदार लुक चाहती हैं, तो केसरिया रंग की साड़ी पहनना आपके लिए बेस्ट रहेगा. आप ऐसी साड़ी चुने जिसमें सफेद और हरे फूलों का प्रिंट या खूबसूरत कढ़ाई हो. ये इसे और खास बना देती है.

सम्बंधित ख़बरें

Independence Day weekend
लॉन्ग वीकेंड पर इन 5 जगहों से रहें दूर, वरना ट्रिप हो जाएगी बर्बाद 
shankha blowing benefits
Shankh Blowing से Sleep Apnea में राहत, जानें... 
animal bite fist aid knowledge
जानवर और पक्षी के काटने पर First Aid कैसे करें? जानें.. 
Janmashtami 2025 Bhog Recipes (Photo: AI Generated)
जन्माष्टमी पर बनाएं भगवान कृष्ण के पसंदीदा ये 2 खास प्रसाद, मिनटों में तैयार 
Is it safe to eat eggs in Bird Flu?
बर्ड फ्लू का बढ़ा खतरा! अब अंडे खाना कितना सुरक्षित? डॉक्टर से बताया 

सफेद रंग के कपड़े: सफेद रंग हमेशा एक  क्लासिक होता है. चाहे कुर्ता हो या साड़ी, इसमें आप केसरिया और हरे रंग के मिरर, लेस या बॉर्डर लगाकर तिरंगे का हल्के-फुल्के टच दे सकते हैं.

Advertisement

हरे रंग के आउटफिट्स: गहरे हरे रंग की साड़ी, सूट या एकदम रॉयल फील देता है. आप प्लेन भी पहन सकते हैं और ऐसा भी चुन सकते हैं जिस पर सफेद रंग की कढ़ाई से सजाया गया हो. 

कलर ब्लॉकिंग कर बनाएं कस्टमाइज्ड आउटफिट: एक ही लुक में तिरंगे के दो रंग मिलाएं, जैसे सफेद कुर्ते के साथ केसरिया दुपट्टा. इससे रंगों का परफेक्ट बैलेंस बनेगा.

इंडो-वेस्टर्न स्टाइल: क्या आप ट्रेडिशन और मॉडर्न स्टाइल को मिलाना चाहते हैं? तो सफेद बांधनी प्रिंट वाली ड्रेस के साथ हरे रंग की सिल्क जैकेट पहन सकते हैं. यह लुक ट्रेंडी और कंफर्टेबल दोनों है.

ट्राईकलर एक्सेसरीज: अगर पूरा तिरंगे रंग का आउटफिट नहीं पहनना चाहते, तो बस छोटी-छोटी चीजों में रंग शामिल कर सकते हैं. आप स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरे रंग का बैग, नीला स्कार्फ या सफेद शूज पहन सकते हैं. इससे आप स्टाइलिश भी दिखेंगे और देशप्रेम भी जता पाएंगे.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement