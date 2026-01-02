कर्नाटक में अवैध रॉक ब्लास्टिंग में 4 तेंदुओं की मौत, एक गर्भवती मादा भी शामिल

कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्र में अवैध रॉक ब्लास्टिंग की एक गंभीर घटना में चार तेंदुओं की मौत हो गई है, जिनमें एक गर्भवती मादा तेंदुआ भी शामिल है. यह घटना यशवंतपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मंचनाबेले के पास चिक्कनहल्ली इलाके में सामने आई है.

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार तेंदुओं के शव क्षत-विक्षत अवस्था में पाए गए. इस घटना के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. यशवंतपुर के भाजपा विधायक एस.टी. सोमशेखर ने वन विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कड़ा रोष जताया है. उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार वन्यजीवों की मौत की घटनाएं हो रही हैं, इसके बावजूद विभाग कोई ठोस कार्रवाई करने में विफल रहा है.

सोमशेखर ने आरोप लगाया कि इलाके में लंबे समय से अवैध ब्लास्टिंग जारी है और संबंधित मंत्री व अधिकारी गंभीर उदासीनता दिखा रहे हैं. विधायक सोमशेखर ने यह भी दावा किया कि इस मामले में उन्होंने वन मंत्री से संपर्क करने की कई कोशिशें कीं, लेकिन उनकी कॉल्स का कोई जवाब नहीं मिला.

भाजपा विधायक ने कहा, 'इस घटना को लेकर वन विभाग को एक औपचारिक पत्र भेजा गया है, जिसमें अवैध ब्लास्टिंग पर तत्काल रोक, दोषियों की पहचान और तेंदुओं की मौत के लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग की गई है.' यह मामला एक बार फिर राज्य में वन्यजीव संरक्षण और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

