ट्रैफिक के बीच दौड़ाई लैम्बोर्गिनी... रफ्तार देख दहशत में आए लोग, बेंगलुरु पुलिस ने लिया एक्शन

बेंगलुरु में तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. शहर की सड़कों पर दौड़ती एक लैम्बोर्गिनी कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है.

वायरल वीडियो में कार को बेहद तेज गति से और खतरनाक तरीके से चलाते हुए देखा जा सकता है, जिससे सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों और पैदल यात्रियों की जान को गंभीर खतरा पैदा हो गया.

पुलिस का कहना है कि यह मामला केंगेरि ट्रैफिक पुलिस स्टेशन एरिया के अंतर्गत है. वीडियो की जांच के बाद ड्राइवर की पहचान कर ली गई है और उसके खिलाफ ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग की धाराओं में केस दर्ज किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की लापरवाह ड्राइविंग न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बेंगलुरु जैसे व्यस्त शहर में हाई-एंड स्पोर्ट्स कारों को तेज रफ्तार से चलाना गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लैम्बोर्गिनी कार ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हुए तेज रफ्तार में आगे निकल रही है, जिससे किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता था.

बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि चाहे कोई भी हो, कानून सबके लिए समान है. पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि इस तरह की घटनाओं पर और सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के सामने आने के बाद एक बार फिर शहर में ओवरस्पीडिंग और रैश ड्राइविंग पर सवाल खड़े हो गए हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सड़क को रेस ट्रैक न समझें.

