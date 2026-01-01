70 साल की उम्र, 702 KM साइकिलिंग... पीएम मोदी ने फोन पर विधायक को दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कर्नाटक के भाजपा विधायक एस. सुरेश कुमार से फोन पर बात की और बेंगलुरु से कन्याकुमारी तक उनकी साहसिक साइकिल यात्रा की जमकर सराहना की. 70 वर्षीय सुरेश कुमार ने हाल ही में एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल (तंत्रिका संबंधी) बीमारी को मात दी है, जिसने उन्हें महीनों तक बिस्तर पर रहने को मजबूर कर दिया था. उन्होंने पांच दिनों में 702 किलोमीटर की यह साइकिल यात्रा पूरी की.

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “श्री एस. सुरेश कुमार जी द्वारा बेंगलुरु से कन्याकुमारी तक की साइकिल यात्रा सराहनीय और प्रेरणादायक है. स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को पार करने के बाद यह उपलब्धि उनके दृढ़ संकल्प और अदम्य इच्छाशक्ति को दर्शाती है. यह फिटनेस का भी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है.”

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वयं सुरेश कुमार से बात कर उन्हें इस प्रयास के लिए बधाई दी.

51 साल बाद फिर कन्याकुमारी की यात्रा

वहीं, एस. सुरेश कुमार ने भी एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री से फोन कॉल मिलने पर वे बेहद उत्साहित और भावुक हैं. उन्होंने बताया कि 51 वर्षों के बाद यह उनकी दूसरी कन्याकुमारी साइकिल यात्रा है और इस बार गंभीर बीमारी से उबरने के बाद इसे पूरा करना उनके लिए बेहद खास रहा.

के. अन्नामलाई ने भी दी बधाई

कर्नाटक के राजाजीनगर से भाजपा विधायक सुरेश कुमार की इस उपलब्धि की पूर्व तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने भी सराहना की. उन्होंने कहा, “यह यात्रा इस बात की सशक्त मिसाल है कि असफलताएं अस्थायी होती हैं, लेकिन साहस और अनुशासन अगर साथ हों तो वे स्थायी बन जाते हैं.”

अन्नामलाई ने कहा कि ‘राजाजीनगर पेडल पावर’ के बैनर तले युवाओं के साथ पांच दिन तक 702 किलोमीटर की यात्रा कर सुरेश कुमार ने यह साबित किया है कि फिटनेस, दृढ़ता और सार्वजनिक नेतृत्व एक साथ चल सकते हैं. उनकी यह पहल देशभर के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने और अपनी सीमाओं को चुनौती देने की प्रेरणा देती है.

