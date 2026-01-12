'लंदन-सिंगापुर नहीं, बस...', कलबुर्गी को लेकर खड़गे ने सिद्धारमैया-डीके की लगाई क्लास!

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक सरकार से कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के विकास को लेकर साफ और कड़े शब्दों में बात कही है. उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से कहा कि जिस तरह का विकास मैसूर और सिद्धारमैया के निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है, उसका कम से कम 75 प्रतिशत काम कलबुर्गी जैसे पिछड़े इलाकों में भी किया जाना चाहिए, ताकि यहां के लोग भी समृद्धि और बेहतर जीवन का अनुभव कर सकें.

खड़गे कलबुर्गी जिले के यद्रामी तालुक में करीब 906 करोड़ रुपये की लागत वाली कई सरकारी परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और राज्य सरकार के कई मंत्री मौजूद थे.

'आपको कल्याण कर्नाटक में जन्म लेने की जरूरत नहीं'

अपने संबोधन में खड़गे ने कहा कि डीके शिवकुमार को कल्याण कर्नाटक में जन्म लेने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा, 'हम अपने इलाके में ठीक हैं. आप बस इतना कीजिए कि मैसूर और सिद्धारमैया के जिले में जो विकास हुआ है, उसका कम से कम 75 प्रतिशत काम हमारे लिए भी करें. तभी यहां के लोग शिक्षा हासिल कर पाएंगे और आगे बढ़ सकेंगे.'

खड़गे ने उठाया शिक्षकों की कमी का मुद्दा

उन्होंने बताया कि आज भी इस क्षेत्र के लोगों को पढ़ाई के लिए बेंगलुरु या दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, क्योंकि कई इलाकों में इंग्लिश मीडियम के स्कूल तक नहीं हैं. इसी वजह से लोगों को लगता है कि अगर बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तो उनका भविष्य बेहतर होगा. खड़गे ने कल्याण कर्नाटक के पिछड़े जिलों में शिक्षकों की भारी कमी का मुद्दा भी उठाया और राज्य सरकार से अपील की कि शिक्षक पदों की रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए.

'लंदन, सिंगापुर या अमेरिका नहीं बस मैसूर बना दीजिए'

डीके शिवकुमार के एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा कि अनुच्छेद 371(जे) लागू होने के बाद कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में फंड के बेहतर प्रवाह की बात खुद शिवकुमार ने कही थी और मजाक में यहां जन्म लेने की इच्छा जताई थी. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए खड़गे ने कहा कि इस क्षेत्र को लंदन, सिंगापुर या अमेरिका बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें मैसूर या आपके कनकपुरा निर्वाचन क्षेत्र जैसा बना दीजिए, इतना ही काफी है.'

