ऑर्गन डोनेट करने में कर्नाटक ने तोड़ा रिकॉर्ड... 198 अंग दान के साथ बनाई खास जगह

कर्नाटक ने साल 2025 में अंग दान करते हुए अब तक का बड़ा रिकॉर्ड बनाया है. राज्य में इस साल कुल 198 अंग दान किए गए, जो पिछले रिकॉर्ड 2023 में दर्ज 178 अंग दान को पार कर गया. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस रिकॉर्ड के साथ कर्नाटक ने नेशनल लेवल पर ऑर्गन डोनेट करने में तीसरा स्थान हासिल किया है.

एजेंसी के अनुसार, लिस्ट में तमिलनाडु सबसे ऊपर रहा, जहां 267 अंग दान हुए, जबकि तेलंगाना ने 205 अंग दान दर्ज किए. महाराष्ट्र और गुजरात ने क्रमशः 153 और 152 अंग दान किए. कर्नाटक की यह तीसरी स्थिति राज्य की लगातार बढ़ती जागरूकता और अस्पतालों में बेहतर ट्रांसप्लांट सुविधाओं का परिणाम मानी जा रही है.

स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि अंग दान करने की इस बढ़ोतरी के पीछे लोगों की भागीदारी और अस्पतालों में बेहतर निगरानी और बेहतर प्रबंधन मुख्य कारण हैं. अधिकारी कहते हैं कि लोगों में अंग दान के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ी है और परिवार और समाज में अंग दान को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ है.

विशेषज्ञों का कहना है कि कर्नाटक में इस तरह के आंकड़े जीवन बचाने वाले ट्रांसप्लांट के लिए उम्मीद जगाते हैं. अंग दान के माध्यम से कई रोगियों को नई जिंदगी मिली है और इससे जुड़े जागरूकता अभियान लोगों को अंग दान के सामाजिक और नैतिक महत्व के प्रति संवेदनशील बना रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में और अधिक लोगों को जीवन देने के लिए इस दिशा में लगातार प्रयास जारी रहेंगे. कुल मिलाकर, कर्नाटक ने 2025 में अंग दान के क्षेत्र में तीसरे स्थान के साथ राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत की है.

