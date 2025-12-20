कर्नाटक कांग्रेस में फिर खींचतान! सिद्धारमैया समर्थकों ने की डीके शिवकुमार को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग

कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बीच खींचतान की चर्चाएं तेज हो गई हैं. मुख्यमंत्री के करीबी नेताओं ने उनसे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के अध्यक्ष को बदलने के लिए दबाव बनाने को कहा है. फिलहाल डीके शिवकुमार पिछले करीब पांच साल से KPCC अध्यक्ष हैं.

KPCC अध्यक्ष को बदलने की मांग

मुख्यमंत्री के समर्थकों का कहना है कि अब बदलाव जरूरी हो गया है. सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री के करीबी नेताओं ने नए KPCC अध्यक्ष के तौर पर मंत्री सतीश जारकीहोली या मंत्री संतोष लाड के नाम सुझाए हैं. तर्क दिया गया है कि सतीश जारकीहोली आदिवासी समुदाय से आते हैं, जबकि संतोष लाड ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं.

'खींचतान की चर्चाओं से खराब हो रही पार्टी की छवि'

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने अपने समर्थकों की राय सुनी है और इन्हीं दो नामों पर विचार किया जा रहा है. इसी बीच बेंगलुरु में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक विधान परिषद के पूर्व सभापति वी.आर. सुदर्शन ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है.

सुदर्शन ने कहा है कि कर्नाटक में चल रही अंदरूनी राजनीतिक खींचतान मीडिया और आम लोगों के बीच रोज की चर्चा बन गई है, जिससे न सिर्फ सरकार के कामकाज पर असर पड़ रहा है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की छवि भी खराब हो रही है.

