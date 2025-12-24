कर्नाटक में 3 काले हिरणों की संदिग्ध मौत, वन विभाग ने शुरू की जांच

कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले में तीन काले हिरण का शव मिला है. तीनों को गोली भी लगी है. पूरा मामला कादुर तालुक का है. फिलहाल सूचना पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है. इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

अधिकारी ने बताया कि तीन काले हिरण का शव मंगलवार को बासुर अमृत महल कवल के पास मिला है. जिसमें दो मादा और एक नर है. तीनों हिरणों की उम्र 2 साल से कम की है. वहीं सूत्रों ने बताया कि स्थानीय लोगों से जानकारी मिलने पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की.

वन विभाग को मिले गोलीबारी के सबूत

वन विभाग के अधिकारियों को मौके पर गोलीबारी के सबूत और पास में गाड़ियों की आवाजाही के निशान भी मिले हैं. अधिकारियों के अनुसार मामला दर्ज कर लिया गया है और दोषियों को पकड़ने के लिए आगे की जांच जारी है.

हिरणों के शवों का पोस्टमार्टम भी करा लिया गया है और आगे की जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं. हालांकि, कुछ स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों को शक है कि हिरणों की मौत शिकारियों की गोली से हुई है.

