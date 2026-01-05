scorecardresearch
 
बेंगलुरु: जेजे नगर में धार्मिक जुलूस पर पथराव, बल्लारी में भी सांप्रदायिक हिंसा- एक की मौत

बेंगलुरु के जेजे नगर में ओम शक्ति भक्तों के जुलूस पर पथराव के बाद तनाव व्याप्त है. शरारती तत्वों के इस हमले में दो महिलाएं घायल हुई हैं, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने थाने पर प्रदर्शन किया. पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बल्लारी में हुई हिंसा के दौरान एक शख्स की मौत हो गई. (Representative Image/File)
बेंगलुरु के जगजीवन राम नगर (JJ नगर) में रविवार रात करीब 8:15 से 9:00 बजे के बीच ओम शक्ति भक्तों के जुलूस पर पथराव किए जाने का मामला सामने आया है. यह घटना उस वक्त हुई, जब भक्त पंचमुखी नागदेवता मंदिर की तरफ जा रहे थे. शिकायतकर्ता शशिकुमार एन के मुताबिक, तीन से चार मुस्लिम युवकों ने कथित तौर पर जुलूस पर पत्थर फेंके, जिसमें एक युवती के सिर पर गंभीर चोट आई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. 

घटना के विरोध में निवासियों ने जेजे नगर पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने इस मामले में एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है. 

सोमवार को किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और सीनियर अधिकारी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं.

'धार्मिक भावनाओं पर हमला...'

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इस इलाके में बड़ी दलित आबादी रहती है और उनके खिलाफ अत्याचार की घटनाएं होती रही हैं. शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि पहले भी दो-तीन बार धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान आगजनी जैसी घटनाएं हो चुकी हैं. ओम शक्ति और अयप्पा स्वामी भक्तों ने संयुक्त रूप से इसे धार्मिक भावनाओं पर जानबूझकर किया गया हमला और डराने-धमकने का कृत्य बताया है.

यह भी पढ़ें: कटक में सांप्रदायिक हिंसा के बाद तनाव, VHP का 12 घंटे का बंद, 8 लोग गिरफ्तार

बल्लारी झड़प और पुलिस की कार्रवाई

बेंगलुरु के चामराजपेट इलाके में भी तनाव देखा गया है. वहीं, बल्लारी में बैनर लगाने को लेकर हुई झड़प पर एडीजीपी (कानून-व्यवस्था) आर हितेंद्र ने बताया कि वहां पथराव और फायरिंग की घटना हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई. 

पुलिस ने 5 निजी बंदूकें जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी हैं और स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया है. जेजे नगर मामले में पुलिस अब सीसीटीवी और स्थानीय सूत्रों के जरिए पत्थरबाजों की पहचान करने में जुटी है.

