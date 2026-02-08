गर्लफ्रेंड की सगाई के बाद बॉडीबिल्डर ने दी जान, कार्ड और नई साड़ी देखकर हो गया था परेशान

बेंगलुरु में 26 वर्षीय जिम ट्रेनर और बॉडीबिल्डर ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली. बताया गया कि उसे अपनी प्रेमिका की किसी दूसरे व्यक्ति से सगाई होने की जानकारी मिली थी. गर्लफ्रेंड ने कहा था कि 'मेरी शादी कहीं और तय हो गई है', यह घटना शनिवार को महालक्ष्मी लेआउट थाना क्षेत्र में सामने आई. मृतक की पहचान किरण के रूप में हुई है, जो जिम ट्रेनर और बॉडीबिल्डर था. पुलिस के अनुसार, किरण लगभग तीन साल से एक युवती के साथ रिश्ते में था. हाल ही में युवती ने उसे बताया कि उसकी शादी तय हो गई है. उसने किरण को शादी का कार्ड और नई साड़ी भी दिखाई थी, जिससे वह काफी परेशान हो गया.

कमरे में बंद होकर उठाया कथित तौर पर यह कदम

पुलिस के मुताबिक, इसके बाद किरण घर लौटा, अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और कथित तौर पर खुदकुशी कर ली. काफी देर तक दरवाजा न खुलने पर परिवार वालों ने उसे तोड़ा और किरण को बेसुध हालत में पाया. बाद में उसे पोस्टमार्टम के लिए विक्टोरिया अस्पताल भेजा गया.

परिवार ने लगाया शोषण का आरोप

किरण के परिवार का कहना है कि वह युवती के लिए वैलेंटाइन डे गिफ्ट तैयार कर रहा था. माता-पिता ने शिकायत दर्ज कराई है कि युवक का भावनात्मक और आर्थिक शोषण किया गया. उनका आरोप है कि किरण ने युवती के परिवार के 50 लाख रुपये के कर्ज को चुकाने में मदद करने का वादा भी किया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कई बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिताओं में लिया था भाग

किरण ने अपने करियर के दौरान कई बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिताओं में भाग लिया था और फिटनेस क्षेत्र में सक्रिय था. परिजनों का आरोप है कि उसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा प्रेमिका के परिवार का कर्ज चुकाने में मदद के लिए लगाया. परिवार का यह भी कहना है कि किरण ने युवती को अपने घरवालों से मिलवाया था और उससे शादी करने की योजना बना रहा था. फिलहाल शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है. महालक्ष्मी लेआउट पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

