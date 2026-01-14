scorecardresearch
 
ड्रग्स के खिलाफ CCB का बड़ा एक्शन: दो विदेशी नागरिक गिरफ्तार, 1 करोड़ की कोकीन-हाइड्रो गांजा जब्त

बेंगलुरु में CCB की नारकोटिक्स यूनिट ने ड्रग तस्करी के दो मामलों में दो विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने विदेशी आरोपियों के कब्जे से कोकीन और हाइड्रो गांजा समेत करीब 1 करोड़ रुपये का सामान जब्त किया है. पढ़ें पूरी वारदात की कहानी.

नशे की खेप के साथ विदेशी नागरिक पकड़े गए हैं (सांकेतिक फोटो)
नशे की खेप के साथ विदेशी नागरिक पकड़े गए हैं (सांकेतिक फोटो)

Bengaluru Drug Bust: बेंगलुरु पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) की नारकोटिक्स कंट्रोल यूनिट ने ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई बुधवार को की गई, जिसमें दोनों आरोपी अलग-अलग मामलों में ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे. पुलिस के मुताबिक, इन दोनों मामलों में कुल मिलाकर करीब 1 करोड़ रुपये मूल्य के नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं. इस कार्रवाई को शहर में सक्रिय अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क के खिलाफ अहम माना जा रहा है. पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी.

जब्त किए गए नशीले पदार्थ
पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 101 ग्राम कोकीन और 481 ग्राम हाइड्रो गांजा बरामद किया है. इसके अलावा ड्रग तस्करी में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन और दोपहिया वाहन भी जब्त किए गए हैं. जब्त किए गए नशीले पदार्थों और अन्य सामान की कुल अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपये बताई गई है. पुलिस का कहना है कि ये मोबाइल फोन ड्रग सप्लाई के नेटवर्क को संचालित करने में इस्तेमाल हो रहे थे. जब्त किए गए वाहनों का उपयोग ड्रग्स की डिलीवरी के लिए किया जा रहा था.

हाइड्रो गांजा सप्लाई का भंडाफोड़
पहली कार्रवाई बेगुर पुलिस थाना क्षेत्र के JEIS लेआउट में की गई. नारकोटिक्स कंट्रोल यूनिट को सूचना मिली थी कि यहां एक व्यक्ति हाइड्रो गांजा की सप्लाई कर रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर छापा मारा और एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार, आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में हाइड्रो गांजा और अपराध में इस्तेमाल किया गया सामान बरामद हुआ. यह कार्रवाई पूरी तरह गोपनीय सूचना और तकनीकी निगरानी के आधार पर की गई.

48 लाख रुपये का है हाइड्रो गांजा
समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, इस ऑपरेशन में जब्त किए गए हाइड्रो गांजा की अनुमानित कीमत करीब 48 लाख रुपये है. हाइड्रो गांजा को एक हाई-एंड नशीला पदार्थ माना जाता है, जिसकी मांग बड़े शहरों में तेजी से बढ़ रही है. पुलिस का मानना है कि आरोपी लंबे समय से बेंगलुरु में ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था. गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर उसके नेटवर्क और संपर्कों की जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस को इस नेटवर्क के और भी लोगों तक पहुंचने की उम्मीद है.

ऐसे पकड़ा गया विदेशी नागरिक
दूसरी कार्रवाई केआर पुरम पुलिस थाना क्षेत्र में की गई. पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां एक विदेशी नागरिक कोकीन की सप्लाई कर रहा है. सूचना के आधार पर CCB की टीम ने छापा मारकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उसके पास से करीब 50.6 लाख रुपये मूल्य की कोकीन बरामद की. इसके साथ ही एक मोबाइल फोन और एक दोपहिया वाहन भी जब्त किया गया, जिसका इस्तेमाल ड्रग्स की सप्लाई में किया जा रहा था.

आरोपियों की नागरिकता पर खुलासा नहीं
पुलिस ने दोनों गिरफ्तार आरोपियों की राष्ट्रीयता का खुलासा नहीं किया है. अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. CCB की नारकोटिक्स यूनिट अब यह पता लगाने में जुटी है कि ये आरोपी किन-किन लोगों के संपर्क में थे. पुलिस का दावा है कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े और लोगों की गिरफ्तारी संभव है. यह कार्रवाई बेंगलुरु में ड्रग तस्करी के खिलाफ पुलिस की सख्ती को दर्शाती है.

