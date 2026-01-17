scorecardresearch
 
बल्लारी हिंसा: बीजेपी का आज बड़ा प्रदर्शन, विधायक जनार्दन रेड्डी बोले- पचास हजार लोग आएंगे

नए साल की पहली रात बल्लारी में भड़की हिंसा अब सियासी संघर्ष में बदलती दिख रही है. बैनर विवाद से शुरू हुई झड़प, जिसमें एक जान गई, अब बड़े राजनीतिक आंदोलन का रूप ले रही है. बीजेपी 17 जनवरी को शक्ति प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस सरकार पर दबाव बढ़ाने की तैयारी में है.

बल्लारी हिंसा में कांग्रेस कार्यकर्ता की भी मौत हुई थी (PHOTO- PTI)

बल्लारी में हुई हिंसा का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है. अब शनिवार को बीजेपी वहां बड़ा प्रदर्शन करने वाली है. गंगावती के विधायक और खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी ने इसका ऐलान किया है. जानकारी के मुताबिक, बीजेपी 17 जनवरी को बल्लारी शहर में एक विशाल जनसभा आयोजित करेगी.

बता दें कि 1 जनवरी की रात को बल्लारी के कुछ हिस्सों में हिंसा हुई थी. वहां कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी और गंगावती के भाजपा विधायक जनार्दन रेड्डी के समर्थकों के बीच कथित तौर पर बैनर लगाने को लेकर झड़प हो गई. इस हिंसा में पत्थरबाजी और गोलीबारी शामिल थी, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता सहित एक व्यक्ति की मौत हो गई.

यह घटना कथित तौर पर तब शुरू हुई जब भरत रेड्डी के समर्थकों ने बल्लारी में जनार्दन रेड्डी के आवास के सामने वाल्मीकि प्रतिमा के अनावरण से संबंधित एक पोस्टर लगाया.

जनार्दन रेड्डी का आरोप है कि 1 जनवरी को भड़की हिंसा के दौरान उन पर जानलेवा हमला हुआ था, इसके खिलाफ ही अब शनिवार को प्रोटेस्ट होगा.

उन्होंने कहा, '50,000 से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है. चूंकि APMC मार्केट एरिया में बैठने की व्यवस्था केवल लगभग 30,000 लोगों के लिए ही उपलब्ध है, इसलिए हम लोगों को सीमित करेंगे.'

1 जनवरी की घटना का जिक्र करते हुए, जिसमें महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा के अनावरण से संबंधित कांग्रेस के बैनर को लेकर हुई झड़पों के दौरान एक निजी सुरक्षा गार्ड की गोलीबारी में राजशेखर की मौत हो गई थी, रेड्डी ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश रची गई थी. उन्होंने कहा कि प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा.

उन्होंने कहा, 'जब तक भरत रेड्डी को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता और मामला सीबीआई को नहीं सौंप दिया जाता, तब तक हमारी लड़ाई नहीं रुकेगी.'

जनार्दन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी की कोर कमेटी के सदस्य विरोध प्रदर्शन वाले दिन बल्लारी में मौजूद रहेंगे. उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन के बाद पार्टी नेतृत्व आगे की कार्रवाई तय करेगा.

उन्होंने कहा कि आंदोलन के बाद, राज्य पार्टी इकाई का एक प्रतिनिधिमंडल 20 जनवरी को दिल्ली जाएगा और फिर पदयात्रा के बारे में निर्णय लेगा.

रेड्डी ने यह भी कहा कि उन्होंने जेडी(एस) नेता और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी से बात की है और उन्हें उनकी भागीदारी की उम्मीद है.

वरिष्ठ भाजपा नेताओं के आने की घोषणा करते हुए रेड्डी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, कर्नाटक विधानसभा और विधानमंडल में विपक्ष के नेता आर अशोक और चालवाड़ी नारायणस्वामी, सांसद गोविंद कारजोल और बसवराज बोम्मई वहां मौजूद रहेंगे.

