बॉस ने पूछा छुट्टी क्यों चाहिए? मोलू का जवाब सुनकर मजा आ जाएगा... पढ़ें मजेदार जोक्स

>गोलू बादाम खा रहा था तभी उसकी गर्लफ्रेंड कहती है-

बाबू मुझे भी चखाओ ना.

(गोलू एक बादाम निकालता है और अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ में देता है)

गर्लफ्रेंड- बस एक दे रहे हो?

गोलू- हां, बाकी बादाम का स्वाद भी ऐसा ही है. चख लो तुम.

>पापा- शर्म कर बेटा, चीन में 15 साल का बच्चा भी अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है.

सोनू- पर पापा, भारत में तो बच्चा एक-दो साल में ही भागने लग जाता है.

>राजू- क्या मैं भगवान हूं.

दोस्त- नहीं भाई...तू भी इंसान ही है.

राजू- तो मैं जहां भी जाता हूं, सारे लोग ऐसा क्यों कहते हैं... हे भगवान ये फिर आ गया.

>पिंकी ने अपने हाथों से आलू का पराठा बनाया...

पति- पराठा तो अच्छा बना है पर आलू के पराठे में आलू क्यों नजर नहीं आ रहा.

पिंकी- बिना नखरे किए खा लो चुप-चाप...

कभी भला आगरा के पेठे में आगरा नजर आया है... तो पराठे में आलू कैसे आएगा.

>बॉस- तुमको छुट्टी क्यों चाहिए कारण बताओ?

​मोलू- सर लेकर देखनी है... कैसी होती है, काफी टाइम से नहीं ली. ​

>मम्मी- तू फेल कैसे हो गई नालायक?

रिंकी- पेपर में सवाल ऐसे पूछे थे जो मुझे पता ही नहीं थे.

मम्मी- तूने उत्तर कैसे लिखे फिर?

रिंकी- जैसे सवाल थे मैंने वैसे ही उत्तर लिखे...

मम्मी- क्या मतलब?

रिंकी- मैंने जो सवाल लिखे वो भी मास्टर जी को पता नहीं थे... हिसाब बराबर.

