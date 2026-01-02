scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बॉस ने पूछा छुट्टी क्यों चाहिए? मोलू का जवाब सुनकर मजा आ जाएगा... पढ़ें मजेदार जोक्स

Viral Jokes: भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग कई बार अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं. ऐसे में संभव है कि काम का प्रेशर, टेंशन और रोजमर्रा की दिक्कतें लोगों को मुस्कुराने तक का मौका न दे, लेकिन आपकी मुस्कान को वापस लाने के लिए हम फिर से लेकर आए हैं कुछ मजेदार चुटकुले जो आपको हंसाने में मदद करेंगे.

Advertisement
X
JOKES
JOKES

>गोलू बादाम खा रहा था तभी उसकी गर्लफ्रेंड कहती है-
बाबू मुझे भी चखाओ ना.
(गोलू एक बादाम निकालता है और अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ में देता है)
गर्लफ्रेंड- बस एक दे रहे हो?
गोलू- हां, बाकी बादाम का स्वाद भी ऐसा ही है. चख लो तुम.

 

>पापा- शर्म कर बेटा, चीन में 15 साल का बच्चा भी अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है.
सोनू- पर पापा, भारत में तो बच्चा एक-दो साल में ही भागने लग जाता है.

सम्बंधित ख़बरें

Short Jokes
पहाड़ों पर पैराशूट बेच रहा था राजू, चुटकुला पढ़कर लोटपोट हो जाएंगे आप
JOKES
आई लव यू शब्द का आविष्कार कहां हुआ था? जवाब सुनकर छूट जाएगी हंसी
Viral Jokes
जब पति ने कहा- आलू पराठा में आलू नजर नहीं आ रहा, पत्नी ने दिया ये मुंहतोड़ जवाब
Chutkule in Hindi
जब पापा ने कहा- 'सिगरेट लेते आना', बेटे ने किया ऐसा काम जानकर छूट जायेगी हंसी
Desi jokes in Hindi
राकेश ने पूछा- तू अपनी बीवी को किस नाम से बुलाता है? मिला ये मजेदार जवाब

 

>राजू- क्या मैं भगवान हूं.
दोस्त- नहीं भाई...तू भी इंसान ही है.
राजू- तो मैं जहां भी जाता हूं, सारे लोग ऐसा क्यों कहते हैं... हे भगवान ये फिर आ गया.

 

>पिंकी ने अपने हाथों से आलू का पराठा बनाया...
पति- पराठा तो अच्छा बना है पर आलू के पराठे में आलू क्यों नजर नहीं आ रहा.
पिंकी- बिना नखरे किए खा लो चुप-चाप... 
कभी भला आगरा के पेठे में आगरा नजर आया है... तो पराठे में आलू कैसे आएगा.

ऐसे ही और जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

>बॉस- तुमको छुट्टी क्यों चाहिए कारण बताओ? 
​मोलू- सर लेकर देखनी है... कैसी होती है, काफी टाइम से नहीं ली. ​

Advertisement


>मम्मी- तू फेल कैसे हो गई नालायक?
रिंकी- पेपर में सवाल ऐसे पूछे थे जो मुझे पता ही नहीं थे.
मम्मी- तूने उत्तर कैसे लिखे फिर?
रिंकी- जैसे सवाल थे मैंने वैसे ही उत्तर लिखे... 
मम्मी- क्या मतलब?
रिंकी- मैंने जो सवाल लिखे वो भी मास्टर जी को पता नहीं थे... हिसाब बराबर.

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement