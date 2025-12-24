scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Funny Hindi Jokes: गोलू की खुशहाल जिंदगी का राज जानते ही आप भी हंसने लगोगे, पढ़ें मजेदार जोक्स

Funny Hindi Jokes: भागदौड़ भरी जिंदगी में समय निकालकर हंसी-मजाक करना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है. आपकी प्यारी और कीमती मुस्कान को बनाए रखने के लिए आज हम फिर से वायरल चुटकुले लेकर आए हैं.

Advertisement
X
Jokes
Jokes

>सास- बहू आज ऐसी चाय बना दे कि पीने से मेरा पूरा तन-बदन झूम उठे.
पिंकी- मम्मी जी, हमारे यहां भैंस का दूध आता है... किसी नागिन का नहीं.


>मोलू अपनी बीवी से कहता है- काश तुम शक्कर जैसी होती... रोज मिठास देती.
बीवी- काश तुम भी अदरक जैसे होते, मैं भी कूट देती.

 

सम्बंधित ख़बरें

Jokes
जब पत्नी ने की सोना-हीरा-मोती की डिमांड, पति ने दिया ये शानदार गिफ्ट
Jokes
राजा की सजा से बचने के लिए कर्मचारी ने लगाया ऐसा दिमाग, पढ़ें मजेदार चुटकुले
Desi jokes in Hindi
पत्नी ने बैटरी निकालकर रातभर चार्जिंग पर क्यों लगाया फोन? वजह जानकर खूब हसेंगे आप
Jokes
Desi Jokes: हाथी से कुश्ती लड़ना चाहती थी चींटी... पढ़ें मज़ेदार चुटकुले
Short Jokes
औरतों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? चुटकुला पढ़कर कंट्रोल नहीं होगी हंसी

>पड़ोसी गोलू से कहता है- आप बड़े किस्मत वाले हैं.
जब भी रात को आपके घर के सामने से गुजरता हूं,
हंसने की आवाजें आती हैं...
लगता है आप लोग काफी खुशहाल जीवन जी रहे हैं.
गोलू- नहीं भाई... मेरी बीवी रोज मुझे जूते फेंक कर मारती है...
अगर लग जाए तो वो हंसती है, और वो चूक जाए तो मैं हंसता हूं.
बस यही है खुशहाली का राज.

ऐसे ही और जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


>सोनू अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है- समझा करो... मेरे घर वाले शादी के लिए नहीं मानेंगे.
गर्लफ्रेंड- कौन नहीं मानेगा... मैं मनाऊंगी उन्हें.
सोनू- तुम मेरी बीवी को जानती हो..वो हमारे प्यार को कभी नहीं मानेगी.

Advertisement


>डॉक्टर- शराब छोड़ने को कहा था तुमसे... अब तो नहीं पीते हो ना?
राजू- डॉक्टर साहब, अब तो मुश्किल से पीता हूं... अगर कोई ज्यादा ही विनती कर दे, केवल तब पी लेता हूं.
डॉक्टर- चलो कोई नहीं... पर ये साथ में किसे लाए हो आज?
राजू- ये वही है सर... जिसे शराब पीने के लिए दिनभर विनती करता रहता है.


(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement