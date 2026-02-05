Funny Hindi Jokes: बिना जांचे-पूछे शादीशुदा इंसान की ऐसे करें पहचान, गोलू ने बताई धांसू ट्रिक! पढ़ें मजेदार जोक्स

- डॉक्टर – तुमने आने में बहुत देर कर दी.

राजू – क्या हुआ डॉक्टर! मैं बच तो जाऊँगा ना...

डॉक्टर – अरे, तुमको कुछ नहीं होगा...

मैं कह रहा हूँ कि 4 बजे का अपॉइंटमेंट था, लेकिन तुम तो 8 बजे आ रहे हो.

-भोलू ने अपने गोलू से पूछा – शादीशुदा लड़की और

शादीशुदा लड़के में बारे में बिना जांचे-पूछे कैसे पता चलेगा?

गोलू– अगर लड़की के गले में मंगलसूत्र लटका हो,

तो वह शादीशुदा है और लड़के का मुंह लटका हो तो वह भी शादीशुदा है.



-पिंकी अपने पति से – आज चाय तुम बनाओगे.

पति – ठीक है...

पिंकी – पर ऐसी चाय बनाना कि पीकर मन झूम उठे और बदन नाचने लग जाए.

पति – हमारे यहां भैंस का दूध आता है, किसी नागिन का नहीं...

-मोलू – जल्दी उठ जा भाई, भूकंप के झटके आ रहे हैं.

घर हिल रहा है.

दोस्त – सोने दे यार! घर गिर भी जाए तो क्या दिक्कत...

हमारा थोड़ी है, हम तो किराएदार हैं, नुकसान मकान मालिक का होगा.

-पापा – एक टोकरी में 10 आम थे, 5 सड़ गए... बता कितने बचे?

बेटा – 10 बचे.

पापा – कैसी मूर्ख औलाद है तू मेरी... 10 कैसे बचे ये बता?

बेटा – सड़े हुए आम कहां जाएंगे, सड़ने से कागजी थोड़ी बन जाएंगे.

