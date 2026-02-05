scorecardresearch
 
Funny Hindi Jokes: बिना जांचे-पूछे शादीशुदा इंसान की ऐसे करें पहचान, गोलू ने बताई धांसू ट्रिक! पढ़ें मजेदार जोक्स

Funny Hindi Jokes: जीवन की भागदौड़ के बीच हंसी-मजाक करना जरूरी होता है, लेकिन काम का प्रेशर और बिजी लाइफ में मुस्कुराने का समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. ऐसे में आपकी मुस्कान को बनाए रखने के लिए हम फिर से मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं.

Hindi Viral Jokes

- डॉक्टर – तुमने आने में बहुत देर कर दी. 
राजू – क्या हुआ डॉक्टर! मैं बच तो जाऊँगा ना...  
डॉक्टर – अरे, तुमको कुछ नहीं होगा...
मैं कह रहा हूँ कि 4 बजे का अपॉइंटमेंट था, लेकिन तुम तो 8 बजे आ रहे हो.

 

-भोलू ने अपने गोलू से पूछा – शादीशुदा लड़की और
शादीशुदा लड़के में बारे में बिना जांचे-पूछे कैसे पता चलेगा?
गोलू– अगर लड़की के गले में मंगलसूत्र लटका हो,
तो वह शादीशुदा है और लड़के का मुंह लटका हो तो वह भी शादीशुदा है.

-पिंकी अपने पति से – आज चाय तुम बनाओगे.
पति – ठीक है...
पिंकी – पर ऐसी चाय बनाना कि पीकर मन झूम उठे और बदन नाचने लग जाए.
पति – हमारे यहां भैंस का दूध आता है, किसी नागिन का नहीं...

यह भी पढ़ें: राजू ने बताए 3 बीवियों के फायदे, दोस्त भी जानकर हुआ हैरान... पढ़ें मजेदार जोक्स

-मोलू – जल्दी उठ जा भाई, भूकंप के झटके आ रहे हैं.
घर हिल रहा है.
दोस्त – सोने दे यार! घर गिर भी जाए तो क्या दिक्कत...
हमारा थोड़ी है, हम तो किराएदार हैं, नुकसान मकान मालिक का होगा.

-पापा – एक टोकरी में 10 आम थे, 5 सड़ गए... बता कितने बचे?
बेटा – 10 बचे.
पापा – कैसी मूर्ख औलाद है तू मेरी... 10 कैसे बचे ये बता?
बेटा – सड़े हुए आम कहां जाएंगे, सड़ने से कागजी थोड़ी बन जाएंगे.

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

