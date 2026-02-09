Jokes: जब अम्मा ने भिखारी के सामने निकाला 500 का नोट, जवाब सुनकर छूट जाएगी हंसी

> प्रेमी- बेवफा तूने दिल जला दिया, मेरा दिल जलाकर राख कर दिया.

प्रेमिका- तेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी.

भेज दे राख, बर्तन मांजने के काम आएगी.

> मम्मी मैं आज रात को सू-सू करने गया तो पता है क्या हुआ?

मम्मी- नहीं तो! क्या हुआ?

बच्चा- मैंने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला तो लाइट अपने आप चालू हो गई और ठंडी-ठंडी हवा आने लगी.

उसकी बात सुनकर मम्मी गुस्से में बोली- तू आज फिर “फ्रिज” में टॉयलेट कर आया.

> टिल्लू- पापा मुझे एक लड़की पसंद है,

मैं उससे शादी करना चाहता हूं..

पापा- क्या वो भी तुझे पसन्द करती है?

टिल्लू- हां जी हां..

पापा- जिस लड़की की पसन्द ऐसी हो मैं उसे अपनी बहू नहीं बना सकता.

> एक बुढ़िया अम्मा को एक भिखारी मंदिर के बाहर मिला...

भिखारी - भगवान के नाम पर कुछ दे दो मां जी, चार दिन से कुछ नहीं खाया.

बुढ़िया अम्मा 500 का नोट निकालते हुए बोली - 400 खुले हैं?

भिखारी - हां हैं मां जी

बुढ़िया अम्मा - तो उससे कुछ लेकर खा लेना.

> पापा- नंबर देखकर थप्पड़ मारने का मन कर रहा है.

शौंटी- हां पापा जल्दी चलो... मैंने उस मास्टर का घर भी देख रखा है…

फिर बेटे की हुई जूते-चप्पल से पिटाई.

> पत्नी- देखो मौसम कितना हसीन है, तुम्हारा क्या प्लान है?

पति- मेरा तो वही है 178 में 1 GB/day का 28 दिन के लिए.

पत्नी- घुस जा मोबाइल में!

> टीचर- तुम पंछी के बारे में सब जानते हो?

स्टूडेंट- हां

टीचर- अच्छा ये बताओ कौन सा पंछी उड़ नहीं सकता?

स्टूडेंट- मरा हुआ पंछी

दे थप्पड़....दे थप्पड़!

> एक खूबसूरत लड़की को सड़क पर तड़पता देख टीटू बोला- कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें.

दूर खड़ी लड़की की सहेली बोली- अरे ओ.

यहां Tik Tok की शूटिंग हो रही है...तेरी प्रेम कहानी की नहीं.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

