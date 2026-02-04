Jokes in Hindi: ट्रेन में आंटी ने पूछा-कहां के हो बेटा? जवाब सुनकर खूब हंसेंगे आप

>लड़का-तुम्हारा नाम क्या है?

लड़की दफ़ा हो

लड़का बड़ा अजीब नाम है.

>Horlicks और BournVita ने हमको stronger और sharper तो नहीं बनाया पर...

अचार और मुरब्बा रखने के लिए डिब्बे बहुत दिए हैं.

>नवंबर- दिसंबर में शादियां ऐसे होती हैं

जैसे दुल्हा और दुल्हन पर 50% डिस्काउंट पर मिल रहा हो.

>अंकल-फ्री टाइम में क्या करते हो?

Boy - जी फ़ोन चार्ज करता हूं.

अंकल - और फ्री कब होते हो?

Boy - जब फोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है.

>एक बार जब मैं ट्रेन में सफर कर रहा था तो सामने बैठी एक आंटी ने मुझसे पूछा-कहां के हो बेटा?

मैंने कहा-मेरी शादी हो गई है आंटी, अब मैं कहीं का नहीं रहा.

>सरकारी नौकरी करता हुआ लड़का रिश्तेदारों के बीच ध्रुव तारे जैसे चमकता है.

बाकी रिश्तेदारों को हम बेरोजगार लोग ऐसे लगते हैं जैसे धारा 302 में जेल से बाहर आये हो.

>चिंटू-तेरा इतिहास का पेपर कैसा हुआ?

मिंटू- बहुत बुरा.. सालों ने मेरे जन्म से भी पहले के प्रश्न पूछ रखे थे.

>स्टूडेंट- सर अगर राष्ट्रगान और राष्ट्रीय पशु एकसाथ आ जाएं तो क्या करना है.

भागना है या सावधान की मुद्रा में खड़े रहना है…

तब से मास्टर जी लंबी छुट्टी लेकर सवाल का जवाब ढूंढने गए हैं…

>अध्यापक- ‘भाईचारा’ शब्द का प्रयोग करते हुए कोई वाक्य बनाओ

चिंटू- मैंने दूध वाले से पूछा, तुम दूध इतना महंगा क्यों बेचते हो..?

तो वह बोला- भाई चारा महंगा हो गया है!

दे थप्पड़… दे थप्पड़.

>आप कितने ही अच्छे काम कर लें, लेकिन लोग उसे ही याद करते हैं, जो उधार लेकर मरा हो.



