Jokes: जब औरत का जवाब सुनकर पंडित जी हुए बेहोश... चुटकुला पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

>एक औरत ने पंडित जी से घर की खुशहाली का उपाय पूछा

पंडित जी- बेटी पहली रोटी गाय को खिलाया करो और आखिरी रोटी कुत्ते को.

औरत- पंडित जी मैं ऐसा ही करती हूं.

पहली रोटी खुद खाती हूं और आखिरी रोटी अपने पति को खिलाती हूं.

पंडित बेहोश.

और पढ़ें

>पति- अगर मैं मर गया तो तुम दूसरी शादी करोगी?

वाईफ- नहीं मैं अपनी बहन के साथ पूरी जिन्दगी रह लूंगी.

वाईफ- अगर मैं मर गयी तो तुम दूसरी शादी करोगे?

हसबैंड- मैं भी तुम्हारी बहन के साथ पूरी जिन्दगी रह लूंगा.

>पहला दोस्त- यार मैं जिस लड़की को चाहता हूं, उसने मुझसे शादी नहीं की.

दूसरा दोस्त- तुमने उसे बताया कि तेरा चाचा करोड़पति है?

पहला दोस्त- हां मैंने बताया था.

दूसरा दोस्त- तो फिर?

पहला दोस्त- अब वो मेरी चाची है.

>टीचर- बताओ सबसे नशीला पदार्थ कौनसा होता है?

चिंटू- किताब है सर, साला खोलते ही नींद आ जाती है.

>मां कल आधी रात को कमरे में आकर बोली- बेटा तुझे पता है कि पेट्रोल सस्ता हो गया है?

बेटा- हां मां फिर?

मां- चुपचाप फोन बंद कर के सोजा नहीं तो तेरे इसी फोन पर पैट्रोल डाल के आग लगा दूंगी.

Advertisement

ऐसे ही जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

>पत्नी- उठो सुबह हो गई.

पति- आंख नहीं खुल रही है.

ऐसा कुछ बोलो कि नींद गायब हो जाए.

पत्नी- रात में जिस जानू से चैट कर रहे थे वो मेरी दूसरी ID है.

अब बेचारे पति को 3 दिन से नींद नही आ रही है.

>गर्लफ्रेंड- मेरा मोबाइल माँ के पास रहता है.

बॉयफ्रेंड- अगर पकड़ी गई तो?

गर्लफ्रेंड- तुम्हारा नंबर बैटरी लो नाम से रखा है. जब भी तुम्हारा फोन आता है तो मां कहती है, लो चार्ज कर लो.

बॉयफ्रेंड अभी भी कोमा में है.

>एक औरत अपनी पड़ोसन को बता रही थी,

तुझे पता है 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई.

पड़ोसन हैरानी से- तो फिर तूने क्या किया ?

औरत- फिर मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी फिर जा के मुन्ना हुआ

पड़ोसन खड़े खड़े बेहोश हो गयी.

>पति- मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है जल्दी से एम्बुलेंस को फोन लगाओ.

पत्नी- हां लगाती हूं, जल्दी अपने मोबाइल का पासवर्ड बताओ.

पति- रहने दो अब थोड़ा ठीक लग रहा है.

>अंकल- बेटा क्या करते हो?

चिंटू- अंकल मैं बाबू हूं.

अंकल- वाह तुम क्लर्क हो ?

चिंटू- नहीं अंकल मैं बाबू हूं.

अंकल- अबे तू है क्या?

चिंटू- अरे अंकल मैं बाबू हूं, आपकी बेटी का.. आपकी बेटी मुझे हमेशा कहती है मेरा बाबू.

अंकल बेहोश.



(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----