Viral Jokes: मोहन ने अपनी टीचर के लिए बनवाया चश्मा, वजह जानकर लोटपोट हो जाएंगे आप

हंसना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. ऐसे में मजेदार जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाने में मददगार होते हैं. आज (30 जनवरी) फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं हंसाने-मुस्कुराने और ठहाके लगाने वाले वायरल चुटकुले.

Hindi Viral Jokes

> मोनू ने शेविंग की दुकान खोली.
एक ग्राहक शेव कराने आया.
मोनू: मूंछ रखनी है?
ग्राहक: हां
मोनू ने ग्राहक की मूंछ काट कर उसके हाथ में देते हुए कहा
लो रख लो, जहां रखनी है.

 

> रामू ने रवि से पूछा- ये नया फोन कब खरीदा?
रवि - नया नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड का है.
रामू - गर्लफ्रेंड का फोन क्यों ले आया?
रवि- रोज कहती थी मेरा फोन नहीं उठाते,  आज मौका मिला तो उठा लाया.

> मां- बेटा तू फेल कैसे हो गया?
बेटा- पापा पेपर में प्रश्न अच्छे नहीं थे.
मां- अच्छा…तो फिर तुमने उत्तर कैसे लिखे?
बेटा- मैंने भी उत्तर बेकार ही लिखें.



> राज- मीना कहां हो तुम?
मीना- होटल में खाना खा रही हूं,
मीना- आप कहां हो ?
राज- लंगर में... तुम्हारे पीछे लाइन में खड़ा हूं.

 

> भिखारी – ऐ भाई एक रुपया दे दो, तीन दिन से भूखा हूं.
राहगीर – तीन दिन से भूखा है तो एक रुपए का क्या करेगा..?
भिखारी – वजन तोलूंगा कितना घटा है..!!

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

> लड़की- भैया एयरपोर्ट जाने के कितने पैसे लगेंगे?
ऑटो ड्राइवर- 400 रुपये
लड़की- एयरपोर्ट तो पास ही है.
ऑटो ड्राइवर- सर पर दुपट्टा रख लो मैडम,
फ्लाइट लैंडिंग में कहीं खूबसूरती न बिगड़ जाए!

 

> बच्चा-आपका बकरा क्यों चिल्ला रहा है?
कसाई- क्योंकि मैं इसे काटने ले जा रहा हूं.
बच्चा- मैंने सोचा स्कूल ले जा रहे होंगे !!

 

> डॉक्टर- चश्मा किसके लिए बनवाना है?
मोहन- डॉक्टर साहब! अपने टीचर के लिए.
डॉक्टर- क्यों??
मिंटू- क्योंकि, मैं हमेशा उन्हें गधा ही नजर आता हूं.

 

> पत्नी:- आपको मेरी सुंदरता ज़्यादा अच्छी लगती है या मेरे संस्कार…?
पति:- मुझे तो तेरी ये मज़ाक करने की आदत बहुत अच्छी लगती है.

 

> एक लड़का एक सुंदर लड़की को बड़ी देर से घूर रहा था..
लड़की (गुस्से में): क्या देख रहे हो?
लड़का (हड़बड़ी में): देख रहा हूँ कि अगर तुम मेरी अम्मा होती तो मैं भी सुन्दर होता..!

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----
