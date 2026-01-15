उत्तराखंड: आम बगीचे में लापता युवक का रहस्यमयी हालात में शव बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

उत्तराखंड के विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के हरबर्टपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब देर रात एक आम के बगीचे से एक युवक का शव रहस्यमय हालात में बरामद हुआ. शव मिलने की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू की.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर क्राइम सीन से जरूरी साक्ष्य जुटाए और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस का कहना है कि शव के पास से नशीले पदार्थ भी बरामद हुए हैं और प्रारंभिक जानकारी में मृतक नशे का आदी बताया जा रहा है.

तीन दिन से लापता था युवक

बरामद शव की पहचान सरस्वती विहार, ढकरानी रोड, विकासनगर निवासी 28 वर्षीय मोंटी पांडे के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार मोंटी 12 जनवरी को धनोल्टी से घूमकर विकासनगर लौट रहा था. उसने अपने परिजनों को फोन कर इसकी जानकारी भी दी थी और शाम तक उसकी परिवार से बातचीत होती रही.

परिजनों के मुताबिक शाम के बाद अचानक मोंटी का फोन बंद हो गया और वह घर नहीं पहुंचा. युवक के देर रात तक वापस न लौटने पर परिजनों ने घबराकर विकासनगर कोतवाली में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई थी.

आम के बगीचे से मिली लाश

गुमशुदगी दर्ज होने के तीन दिन बाद पुलिस को हरबर्टपुर के पास एक आम के बगीचे से मोंटी पांडे का शव मिलने की सूचना मिली. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटनास्थल से नशीले पदार्थ समेत कई अहम साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं.

शव मिलने की खबर के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है. युवक की अचानक हुई मौत से स्थानीय लोग भी हैरान हैं.

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

मृतक के पिता अभिनव पांडे ने बेटे का शव मिलने के बाद उसकी हत्या की आशंका जताई है. उनका कहना है कि मोंटी की मौत सामान्य नहीं लग रही और पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए.

विकासनगर कोतवाली प्रभारी विनोद गोंसाई ने बताया कि युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले से दर्ज थी. देर रात शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

