विकासनगर में सड़क पर गुलदार की चहलकदमी... वीडियो वायरल हुआ तो इलाके में फैली दहशत

उत्तराखंड के विकासनगर क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब हरिपुर कोटी–इच्छाड़ी मार्ग पर रात के अंधेरे में सड़क पर बेखौफ चहलकदमी करता गुलदार अचानक एक वाहन के सामने आ गया. यह नजारा छिबरो पावर हाउस के पास देखने को मिला, जहां यूजेवीएनएल कर्मियों की बस नाइट शिफ्ट के लिए जा रही थी. अचानक सामने आए गुलदार को देखकर वाहन में सवार कर्मचारियों की सांसें थम गईं और कुछ पल के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
यह घटना बीती रात की है. जैसे ही बस हरिपुर कोटी–इच्छाड़ी मार्ग पर पहुंची, उसी दौरान अंधेरी सड़क पर गुलदार टहलता नजर आया. बस चालक ने तुरंत वाहन की रफ्तार धीमी कर दी. इसी दौरान बस में सवार एक व्यक्ति ने गुलदार की चहलकदमी का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
वायरल फुटेज में देखा जा सकता है कि गुलदार कुछ सेकंड तक सड़क पर रुकता है, आसपास का जायजा लेता है और फिर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए पहाड़ी की ओर चला जाता है. गनीमत रही कि गुलदार ने किसी पर हमला नहीं किया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.
घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों और नाइट शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों में भय व्याप्त है. लोगों का कहना है कि पहले भी आसपास के जंगलों से गुलदार की मौजूदगी की खबरें मिलती रही हैं, लेकिन इस तरह सड़क पर आमने-सामने आ जाना चिंता का विषय है. स्थानीय प्रशासन और वन विभाग से इलाके में गश्त बढ़ाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की जा रही है, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके.