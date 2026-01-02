scorecardresearch
 
उत्तराखंड: जोशीमठ में आर्मी कैंप के स्टोर में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की टीम

उत्तराखंड के जोशीमठ में औली रोड पर स्थित सेना के कैंप में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है. घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया है. आर्मी कैंप के एक स्टोर में लगी यह आग तेज हवाओं के कारण तेजी से फैल रही है. सेना के जवान और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर आग बुझाने की जद्दोजहद में जुटी हैं.

जोशीमठ में औली रोड पर स्थित है आर्मी कैंप (Representational Image/File)
उत्तराखंड के जोशीमठ में औली रोड पर स्थित आर्मी कैंप के अंदर एक स्टोर में अचानक भीषण आग लग गई. आग लगने की यह घटना के बाद पूरे कैंप परिसर और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. तेज हवाओं के चलने की वजह से आग की लपटें लगातार भयानक होती जा रही हैं और तेजी से फैल रही हैं. 

घटना की जानकारी मिलते ही सेना की फायर ब्रिगेड और जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का कार्य शुरू कर दिया. फिलहाल स्टोर के अंदर रखे सामान को बचाने और लपटों को शांत करने की कोशिश की जा रही है. 

राहत की बात यह है कि सेना की टीमें मुस्तैदी से बचाव कार्य में जुटी हैं. हालांकि, नुकसान और आग लगने के पीछे की वजहों के बारे में ज्यादा जानकारी अभी आनी बाकी है.

तेज हवाओं ने बढ़ाई मुश्किल

आर्मी कैंप के स्टोर से उठती आग की लपटें इतनी जोरदार हैं कि उन्हें दूर से ही देखा जा सकता है. मौके पर मौजूद चश्मदीदों के मुूताबिक, पहाड़ी इलाके में चल रही तेज हवा आग को बुझाने के काम में बड़ी बाधा बन रही है. हवा के झोंके आग को स्टोर के अन्य हिस्सों की तरफ धकेल रहे हैं, जिससे सेना के फायर फाइटर्स को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: जोशीमठ भू धंसाव की आपदा के दो वर्ष बाद... पीड़ित आज भी दर-दर भटकने को मजबूर!

रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे सेना के जवान

आग लगने की जानकारी मिलते ही आर्मी कैंप के अंदर मौजूद सुरक्षा घेरे को एक्टिव कर दिया गया है. सेना के जवानों के साथ-साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं. आग को कैंप के मुख्य रिहायशी और संवेदनशील हिस्सों तक पहुंचने से रोकने के लिए घेराबंदी कर ली गई है. स्थानीय प्रशासन और सेना की टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे किसी भी प्रकार की जान-माल की हानि को रोका जा सके.

