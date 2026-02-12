scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

2011 सड़क हादसा: उत्तराखंड HC ने बरकरार रखा मुआवजा का आदेश, परिवहन निगम की अपील खारिज

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2011 में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले सेना के जवान नायक गणेश सिंह के परिवार को 28.91 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश को बरकरार रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की अपील खारिज कर दी. अदालत ने माना कि हादसा बस चालक की लापरवाही से हुआ था, जिसने सड़क किनारे खड़े ट्रक को टक्कर मार दी थी.

Advertisement
X
अदालत ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की अपील खारिज कर दी. (File Photo: ITG)
अदालत ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की अपील खारिज कर दी. (File Photo: ITG)

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2011 में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले भारतीय सेना के एक जवान के परिवार को दिए गए मुआवजे के आदेश को बरकरार रखा है. अदालत ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की अपील खारिज कर दी.

जस्टिस पंकज पुरोहित की सिंगल बेंच ने पिथौरागढ़ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें निगम को ब्याज सहित 28.91 लाख रुपये मृतक सैनिक के परिवार को देने का निर्देश दिया गया था. अदालत ने माना कि हादसा बस चालक की लापरवाही से हुआ, जब निगम की बस ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को टक्कर मार दी.

साल 2011 की घटना

सम्बंधित ख़बरें

court demo
मसूरी में फॉरेस्ट बाउंड्री पिलर्स गायब होने पर HC सख्त... केंद्र और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी
उत्तराखंड हाईकोर्ट
48 स्टोन क्रशर को तुरंत करें बंद... बिजली कनेक्शन काटे, अवैध खनन के खिलाफ उत्तराखंड HC का आदेश
उत्तराखंड हाई कोर्ट
उत्तराखंड के पंचायत चुनावों पर लगी रोक, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
जब्त डंपर.
उत्तराखंड में अवैध खनन पर HC सख्त, बागेश्वर में स्टोन क्रशर सील, कई डंपर जब्त
प्रतीकात्मक तस्वीर
'UCC से प्रभावित लोगों को कोर्ट जाने का अधिकार', उत्तराखंड HC का फैसला

भारतीय सेना की 5वीं गार्ड्स रेजिमेंट के नायक गणेश सिंह 7 जुलाई 2011 को उत्तर प्रदेश के बरेली से उत्तराखंड के टनकपुर जा रहे थे. इसी दौरान बस चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई. हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए गणेश सिंह की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई.

क्या था परिवहन निगम का दावा?

Advertisement

परिवहन निगम ने दावा किया था कि हादसा एक साइकिल सवार को बचाने की कोशिश में हुआ और ट्रक गलत जगह खड़ा था. हालांकि अदालत ने यह दलील खारिज कर दी, क्योंकि बस चालक को गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया और दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत भी नहीं दिया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement