उत्तराखंड: भीषण आग से धधक रहे जोशीमठ के जंगल, धुएं की चादर में लिपटी चोटियां

उत्तराखंड के चमोली जिले में विश्व प्रसिद्ध नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के तहत तपोवन और हेलंग रेंज के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है. जोशीमठ के हेलंग और अणिमठ इलाके के बड़े वन क्षेत्र जलकर खाक हो गए हैं. आग के कारण पूरी घाटी धुएं से ढक गई है और तेज हवाएं हालात को और गंभीर बना रही हैं.

(Photo: ITG)
(Photo: ITG)

उत्तराखंड का चमोली जिला, ​जहां हिमालय की ऊंची चोटियों को वर्तमान में बर्फ की सफेद चादर से ढका होना चाहिए था, वहां आज आग की लपटें तांडव मचा रही हैं. विश्व प्रसिद्ध नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत तपोवन और हेलंग रेंज के कई वन क्षेत्रों में भीषण आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं.

आग से बड़ा जंगल क्षेत्र जलकर खाक

आग से पूरी घाटी धुएं के गुबार में समा गई है. ताजा मामला जोशीमठ के हेलंग/अणिमठ के जंगल का है जहां कल देर रात से आग लगी हुई है. इस आग ने बड़े जंगल क्षेत्र को जलाकर खाक कर दिया है. हरे भरे जंगल हों या फिर सूखी घास, हर तरफ आग लगातार बढ़ती जा रही है. 

wild fire

लंबे समय से नहीं हुई बारिश और बर्फबारी

साथ में चलने वाली तेज हवाएं आग को और भी विकराल बना रही हैं. इस बार जोशीमठ के तमाम जंगलों में जनवरी में ही भीषण आग की घटनाएं देखने को मिल रही हैं. एक जंगल में आग थमती है तो दूसरे जंगल में फिर से धधकने लगती है. 

इस बार लंबे समय से बारिश और बर्फबारी न होने के चलते जंगलों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. पहाड़ियां पूरी तरह काली दिखाई दे रही हैं. हिमालय की ऊंची चोटियां जहां बर्फ से सफेद दिखाई देती थीं, वो अब धुएं के आगोश में हैं.

---- समाप्त ----
