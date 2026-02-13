scorecardresearch
 
देहरादून में जिम से निकल रहे व्यवसायी का मर्डर, 48 घंटों में दूसरी हत्या से सनसनी

देहरादून में 48 घंटे के भीतर दूसरी हत्या से सनसनी फैल गई है. सिल्वर सिटी सिनेमा के पास जिम से लौट रहे व्यवसायी विक्रम शर्मा की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. शहर में 11 दिनों में यह तीसरी वारदात है, जिससे लोगों में भय का माहौल है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है.

देहरादून में एक और व्यवसायी का मर्डर (Photo: representational image)
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अपराध की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. अभी गैस एजेंसी संचालक अर्जुन शर्मा हत्याकांड को 48 घंटे भी नहीं बीते थे कि शुक्रवार तड़के शहर के व्यस्त इलाके में एक और व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना सिल्वर सिटी सिनेमा के पास की बताई जा रही है, जहां सुबह करीब 1:15 बजे अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 50 वर्षीय विक्रम शर्मा के रूप में हुई है. वह जिम से बाहर निकल रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी. गोली लगने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि विक्रम शर्मा ऊधम सिंह नगर जिले में स्टोन क्रशर के व्यवसाय से जुड़े थे और शहर में उनकी पहचान एक कारोबारी के रूप में थी.

देहरादून के पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. प्रारंभिक जांच में हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने विशेष टीमों का गठन कर उनकी तलाश शुरू कर दी है.

शहर में पिछले 48 घंटों में यह दूसरी हत्या है. इससे पहले बुधवार को तिब्बती मार्केट के बाहर दिनदहाड़े एक गैस एजेंसी संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वहीं 2 फरवरी को 22 वर्षीय युवती की भी हत्या का मामला सामने आया था.
 


 

