देहरादून: नस्लीय टिप्पणी के बाद चाकूबाजी में गई थी त्रिपुरा के छात्र एंजेल की जान, SIT जांच शुरू

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पढ़ाई कर रहे त्रिपुरा के 24 वर्षीय छात्र एंजेल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. यह घटना सेलाकुई थाना क्षेत्र में 9 दिसंबर की शाम हुई थी. एंजेल अपने छोटे भाई माइकल के साथ किराने का सामान खरीदने बाहर गया था. इसी दौरान शराब के नशे में धुत्त कुछ लोगों ने दोनों भाइयों पर नस्लीय टिप्पणियां कीं, जिससे विवाद शुरू हो गया.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के अनुसार यह घटना शाम 6 से 7 बजे के बीच हुई. सीसीटीवी फुटेज में घटना का समय करीब 6.15 बजे दर्ज है. जानकारी के मुताबिक आरोपी एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे. आसपास के लोगों से पूछताछ में सामने आया कि आरोपी आपस में एक दूसरे पर तंज कस रहे थे. इसी दौरान पीड़ित के भाई को लगा कि उस पर तंज किया जा रहा है, जिससे बात बढ़ गई.

दोनों भाइयों पर नस्लीय टिप्पणियां की गई थी

विवाद के बाद दोनों पक्षों में गर्मागर्मी हुई. इसी दौरान अंडे के ठेले के पास मौजूद अवस्थी नाम के आरोपी ने चाकू उठाकर एंजेल की कमर में वार कर दिया और मौके से फरार हो गया. घायल एंजेल को उसका भाई रिक्शे से ग्राफिक एरा अस्पताल ले गया, जहां उसे आईसीयू में भर्ती किया गया. इलाज के दौरान 26 दिसंबर को एंजेल की मौत हो गई.

पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी अवस्थी फिलहाल फरार है. एक अन्य आरोपी नाबालिग है, जो बोक्सा जनजाति से संबंधित है और वर्तमान में पढ़ाई कर रहा है. पुलिस जांच में किसी भी आरोपी का आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है.

एसएसपी देहरादून ने साफ किया कि यह कोई प्रायोजित या सुनियोजित घटना नहीं थी, बल्कि हीट ऑफ द मोमेंट में हुई वारदात है. पीड़ित का परिवार यूनिफॉर्म सर्विस से जुड़ा हुआ है और पूरे मामले में पुलिस संवेदनशीलता के साथ जांच कर रही है.

इलाज के दौरान हुई थी एंजेल की मौत

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया है. एक अलग टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. घटना के एक दिन बाद 10 दिसंबर को शिकायत दी गई थी. पुलिस के अनुसार परिजनों की ओर से एफआईआर में देरी को लेकर कोई शिकायत नहीं की गई है.

पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है. उत्तराखंड और त्रिपुरा दोनों हिमालयी राज्य हैं और यहां हर साल 70 से 80 हजार छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं. नॉर्थ ईस्ट से त्रिपुरा के 250 से अधिक छात्र देहरादून में रह रहे हैं. पुलिस का कहना है कि जांच में कोई भी साक्ष्य छोड़ा नहीं जाएगा और जल्द ही फरार आरोपी को पकड़ लिया जाएगा.

