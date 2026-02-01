scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

उत्तराखंड में संत रविदास जयंती शोभायात्रा के दौरान झड़प, दो गुटों में पथराव-फायरिंग, एक की मौत

रुड़की में संत गुरु रविदास जयंती के अवसर पर निकाली जा रही शोभायात्रा के दौरान दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई. इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

Advertisement
X
गुरु रविदास जयंती शोभायात्रा पर रुड़की में बवाल. (File Photo:)
गुरु रविदास जयंती शोभायात्रा पर रुड़की में बवाल. (File Photo:)

रुड़की के भगवानपुर थाना इलाके बिनारसी गांव में रविवार को संत गुरु रविदास जयंती के मौके पर निकाली जा रही शोभायात्रा के दौरान दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई जो देखते ही देखते फायरिंग और पथराव में बदल गया. इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल होने की जानकारी सामने आ रही है.
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया.

हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने फोन पर बताया, 'ये विवाद दो पड़ोसियों के बीच हुआ था. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए.'

उन्होंने कहा, 'घायलों का इलाज चल रहा है. आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें छापेमारी कर रही हैं. स्थिति तनावपूर्ण है, इसलिए क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. अधिकारी खुद मामले की निगरानी कर रहे हैं, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे.'

घटना के बाद से ही गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल, सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके में पुलिस का पहरा है और शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है.

स्थानीय लोगों की माने तो शोभायात्रा के दौरान किसी बात पर दोनों पक्षों में बहस शुरू हुई जो जल्द ही हिंसक रूप ले ली. अचानक फायरिंग और पथराव शुरू हो गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया.

---- समाप्त ----
Live TV

सम्बंधित ख़बरें

PM Modi.
PM नरेंद्र मोदी ने गुरु रविदास को किया नमन, बोले- उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक
sant niranjan das narendra modi
दलित गोलबंदी?... बजट 2026 में संत रविदास और बौद्ध सर्किट का जिक्र और पीएम मोदी का पंजाब दौरा
Punjab latest news
PM मोदी के दौरे पर सियासत तेज, देखें पंजाब आजतक
ravidas and modi
जाति पूछते राहुल गांधी और PDA वाले अखिलेश यादव को यूं जवाब दे रहे PM मोदी
'रविदास जी सबके हैं, सब रविदास के हैं', काशी में बोले पीएम मोदी
aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement