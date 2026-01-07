scorecardresearch
 
हल्द्वानी गोलीकांड में बीजेपी नेता और बेटे को जेल, हत्या के बाद पार्टी से बर्खास्त

हल्द्वानी में युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने भाजपा नेता अमित बिष्ट और उसके बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया था. भाजपा ने आरोपी नेता को पार्टी से बर्खास्त कर दिया था. पुलिस ने जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की है.

हत्या के आरोप में पिता-पुत्र गिरफ्तार (Photo: ITG)
उत्तराखंड के हल्द्वानी में गोली मारकर युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी भाजपा नेता और उसके बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल देखने को मिला था. मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा ने भी कार्रवाई करते हुए आरोपी नेता को पार्टी से बर्खास्त कर दिया था.

जानकारी के अनुसार, हल्द्वानी में भाजपा के पार्षद और मंडल उपाध्यक्ष अमित बिष्ट उर्फ चिंटू पर दो दिन पहले एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया. मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने आरोपी भाजपा नेता के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया. लोगों का कहना था कि कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

भाजपा का नेता और उसका बेटा गिरफ्तार 

हंगामे की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. इसके बाद पुलिस ने आरोपी भाजपा नेता को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों की गहनता से पड़ताल की. जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी भाजपा नेता अमित बिष्ट और उसके बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

इस बीच भाजपा ने भी आरोपी नेता के खिलाफ सख्त कदम उठाया. गोलीकांड के बाद पार्टी की छवि पर असर पड़ने की आशंका को देखते हुए भाजपा ने अमित बिष्ट को पार्टी से बर्खास्त कर दिया था. इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई.

पिता- पुत्र पर हत्या का आरोप

एसपी सिटी हल्द्वानी मनोज कत्याल ने बताया कि युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी भाजपा नेता और उसके बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. पुलिस मामले की आगे भी जांच कर रही है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
