मेक्सिको में भूकंप के तेज झटके, 7.1 थी तीव्रता, हिलने लगीं इमारतें

मेक्सिको में आज बुधवार सुबह भूकंप (Earthquake in Mexico) के तेज झटके महसूस किए गए हैं. भूकंप के झटके 6.9 तीव्रता वाले थे, हालांकि बाद में नेशनल सीस्मोलॉजिकल सर्विस ने मेक्सिको के प्रशांत तट पर आए भूकंप को तीव्रता को अपडेट करते हुए 7.1 कर दिया.

पहले कहा गया कि मेक्सिको के प्रशांत तट के पास 6.9 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया है, लेकिन बाद में अपडेट कर 7.1 कर दिया गया. नेशनल सिस्मोलॉजिकल सर्विस (राष्ट्रीय भूकंपीय सेवा) का कहना है कि भूकंप जब आया तो राजधानी में सैकड़ों किलोमीटर दूर इमारतें हिलती दिखीं. लोग डर के मारे अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए.

भूकंप का एपीसेंटर ग्युरेरो राज्य (Guerrero state) में अकापुल्को के समुद्र तट रिसॉर्ट से 14 किमी (नौ मील) दक्षिण-पूर्व में था. भूकंप आने के बाद निवासियों और पर्यटकों को सड़कों पर भेज दिया गया है.

#UPDATE A 6.9-magnitude earthquake has struck near Mexico's Pacific coast, the National Seismological Service says, shaking buildings in the capital hundreds of kilometers away.



The epicenter was 14km (nine miles) southeast of the beach resort of Acapulco in Guerrero state pic.twitter.com/XObwIiTYtp