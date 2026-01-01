scorecardresearch
 
देहरादून: जिम ट्रेनर छात्रा को भेजने लगा अश्लील मैसेज... शिकायत के बाद पुलिस ने लिया एक्शन

देहरादून में पुलिस ने एक जिम ट्रेनर को पकड़ा है. आरोप है कि उसने क्लेमेंट टाउन में स्थित जिम में आने वाली छात्रा को फोन पर अश्लील मैसेज भेजे. इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 31 साल के नदीम अंसारी को पकड़ा है. उसके खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

जिम ट्रेनर ने छात्रा को भेजे अश्लील मैसेज. (Photo: Representational)
उत्तराखंड के देहरादून में सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक जिम ट्रेनर को एक छात्रा को फोन पर अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में पकड़ा गया है. इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और जिम ट्रेनर पर कार्रवाई शुरू कर दी.

एजेंसी के अनुसार, यह पूरा मामला क्लेमेंट टाउन इलाके का है. यहां पीड़ित छात्रा एक जिम में जाती थी. उस जिम में 31 साल का नदीम अंसारी ट्रेनर था, जो वहां आने वालों को एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कराता था. पीड़ित छात्रा ने पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि वह इस जिम में पिछले 10-15 दिनों से जा रही थी. इस दौरान ट्रेनर ने उसका मोबाइल नंबर लिया और वह मैसेज भेजने लगा. धीरे-धीरे ट्रेनर ने उसे अश्लील मैसेज भेजना शुरू कर दिया, जिसे देख वह सन्न रह गई.

शिकायत में छात्रा ने आगे कहा कि उसने यह बात अपने घर में बताई और अपने भाइयों के साथ जाकर ट्रेनर से बात की. इस दौरान ट्रेनर ने उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया. इस मामले की शिकायत पुलिस से की. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे अरेस्ट कर लिया.

इस घटनाक्रम को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता की शिकायत के आधार आरोपी जिम ट्रेनर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. इस पूरे मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है. आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
