फर्जी हमले के खुलासे के बाद कांग्रेस MLA राज बेहड़ फूट-फूटकर रोए, मानी बेटे की गलती

उधम सिंह नगर में पार्षद पर हुए हमले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. जांच में सामने आया कि हमला खुद पार्षद ने साजिश के तहत करवाया था. पुलिस ने तीन हमलावरों और एक साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया है. विधायक पिता ने बेटे की करतूत स्वीकार करते हुए सार्वजनिक माफी मांगी है.

कांग्रेस नेता ने मांगी माफी (Photo: ITG)

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में कांग्रेस से जुड़े एक मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि पार्षद पर हुआ हमला पूरी तरह पूर्व नियोजित था. यह हमला खुद पीड़ित पार्षद ने अपने साथियों के साथ मिलकर करवाया था.

एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ तीन हमलावरों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही साजिश में शामिल इंदर नारंग को भी हिरासत में लिया गया है. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि पारिवारिक विवाद के चलते सौरभ बेहड़ ने लोगों की सहानुभूति पाने के लिए खुद पर हमला करवाया.

अवैध हथियारों के साथ चार लोग गिरफ्तार

यह मामला 18 तारीख की रात का है, जब किच्छा से विधायक तलक राज बेहड़ के पार्षद बेटे पर अज्ञात लोगों द्वारा हमला किए जाने की खबर सामने आई थी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी. मामले को लेकर उधम सिंह नगर पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगे थे.

पारिवारिक विवाद बना साजिश की वजह

पुलिस पहले से ही किसान आत्महत्या के एक मामले को लेकर सवालों के घेरे में है. अब इस हमले के खुलासे ने कांग्रेस को भी असहज स्थिति में डाल दिया है. मामले के खुलासे के बाद विधायक तलक राज बेहड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बेटे की करतूत को स्वीकार किया. साथ ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि यह कृत्य माफी योग्य नहीं है. विधायक ने यह भी कहा कि उन्होंने बेटे से अपने सभी संबंध खत्म कर लिए हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है.

