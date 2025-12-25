scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हरिद्वार में कांग्रेस विधायक का हाई-वोल्टेज ड्रामा: बिजली कटौती से हुए नाराज, खंभे पर चढ़कर अधिकारियों के घरों की काट दी लाइट

हरिद्वार के झबरेड़ा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने बिजली कटौती के विरोध में अनोखा तरीका अपनाया. उन्होंने विभाग के चीफ इंजीनियर सहित तीन बड़े अधिकारियों के घरों के कनेक्शन काट दिए. अब बिजली विभाग ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

Advertisement
X
बिजली का पोल (Representational Photo)
बिजली का पोल (Representational Photo)

हरिद्वार जिले के झबरेड़ा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने बिजली कटौती से गुस्सा होकर रुड़की में विद्युत विभाग के तीन बड़े अधिकारियों के घरों की लाइट काट दी. वीरेंद्र जाति मंगलवार को सीढ़ी और औजार लेकर खुद बिजली के खंभों पर चढ़ गए और चीफ इंजीनियर अनुपम सिंह, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर विवेक राजपूत और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विनोद पांडे के सरकारी आवासों के कनेक्शन काट दिए. 

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, विधायक ने यह कदम झबरेड़ा में रोजाना हो रही 5 से 8 घंटे की अघोषित बिजली कटौती के विरोध में उठाया. इस मामले में बिजली विभाग ने सरकारी काम में बाधा डालने और नियमों के उल्लंघन के आरोप में रुड़की सिविल लाइंस थाने में विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति मंगलवार को अपने समर्थकों के साथ अचानक रुड़की पहुंचे. उनके हाथ में बिजली काटने वाले औजार और एक सीढ़ी थी. उन्होंने सबसे पहले बोट क्लब स्थित सुपरिटेंडिंग इंजीनियर विवेक राजपूत के घर के बाहर खंभे पर चढ़कर बिजली काटी. इसके बाद उनका काफिला चीफ इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर पहुंचा, जहां उन्होंने बारी-बारी से अधिकारियों को 'अंधेरे' का अहसास कराया. विधायक के इस रूप को देखकर विभाग में हड़कंप मच गया.

सम्बंधित ख़बरें

Laksar police convoy was ambushed
बदमाश को पेशी पर ले जाते पुलिस काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग
लक्सर में दिनदहाड़े हमला.(Photo: Screengrab)
पेशी पर ले जाए जा रहे कुख्यात बदमाश पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस के दो जवान घायल
क्रिसमस को लेकर कई जगहों पर विरोध में उतरे लोग. (Photo: Representational )
विरोध के बाद हरिद्वार में क्रिसमस प्रोग्राम कैंसिल, जबलपुर में मारपीट, कई शहरों में बवाल
Rishikesh-Haridwar road accident.
ऋषिकेश-हरिद्वार मार्ग पर भीषण हादसा, खड़े ट्रक से घुसी तेज रफ्तार कार, 4 की मौत
Pelted with stones during Bajrang Dal procession in Jwalapur Haridwar
हरिद्वार में बजरंग दल की शौर्य यात्रा पर पथराव

जनता का दर्द और विधायक का तर्क

Advertisement

विधायक वीरेंद्र जाति का आरोप है कि उनके क्षेत्र में जनता पिछले कई दिनों से बिना बताए हो रही भारी बिजली कटौती से त्रस्त है. उन्होंने कहा कि व्यापार चौपट हो रहा है और वह 10 दिनों से विभाग के सामने यह मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया. जाति ने अधिकारियों पर तंज कसते हुए कहा कि वे लोग सिर्फ एक घंटे की कटौती से परेशान हो गए, जबकि आम जनता हर दिन घंटों अंधेरे में रहने को मजबूर है.

पुलिस केस और विभाग के आरोप

बिजली विभाग ने विधायक की इस कार्रवाई को बेहद खतरनाक बताया है. रुड़की सिविल लाइंस थाने में दी गई शिकायत में विभाग ने कहा कि विधायक ने बिना 'प्रॉपर शटडाउन' लिए लाइनें काट दीं, जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता था. विभाग का मानना है कि यह नियमों का खुला उल्लंघन और सरकारी कार्य में सीधा हस्तक्षेप है. पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है, वहीं विधायक की यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement