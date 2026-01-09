scorecardresearch
 
कड़ाके की ठंड के बीच क्यों जल रहे बागेश्वर के जंगल? जानवरों के अस्तित्व पर खतरा

विशेषज्ञों का कहना है कि इस इलाके में पिछले चार महीनों से बारिश न होने के कारण जंगलों में नमी कम हो गई है. इस वजह से आग जंगल में तेजी से फैल रही है.

बागेश्वर के जंगलों में आग (File Photo: ITG)
उत्तराखंड में बढ़ती ठंड के बीच बागेश्वर के आणा के जंगल में भीषण आग लगने से लगातार जंगल खाक हो रहे हैं. वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है और जंगली जानवरों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है.

गणखेत रेंज और बैजनाथ रेंज के अलग-अलग जंगलों में अभी से आग लगना चिंता का विषय है. पिछले चार महीनों से बारिश न होने के कारण जंगलों में नमी कम हो गई है, जिससे आग तेजी से फैल रही है.

बैजनाथ रेंज के वन क्षेत्राधिकारी महेंद्र गुसाई ने बताया कि मौके पर टीम भेजी गई है. लगातार आग बुझाने का प्रयास जारी है. उनका कहना है कि जल्द ही आग को बुझा लिया जाएगा.

आग लगने की बढ़ती घटनाओं ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. उन्होंने बताया कि इससे उन लोगों की तकलीफ बढ़ गई है. साथ ही उन्हें आर्थिक नुकसान भी हो रहा है. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस समस्या पर काबू पा लिया जाएगा.

