अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सियासत तेज, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कांग्रेस पर तीखा हमला

उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड ने फिर राजनीतिक रूप ले लिया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह राजनीतिक लाभ के लिए एक महिला को मोहरा बना रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अनुसूचित समाज और मातृशक्ति का अपमान किया है और सार्वजनिक माफी की मांग की है.

अंकिता भंडारी (File Photo: ITG)
उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है. भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में कथित तौर पर कई वीआईपी नामों का उल्लेख किए जाने के बाद विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है. इसी को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है.

इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक फायदा उठाने के लिए एक ऐसी महिला को आगे कर रही है, जिसे उसका पति तक अपनी पत्नी मानने को तैयार नहीं है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी महिला की प्रामाणिकता क्या है.

बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी हुई तेज

महेंद्र भट्ट ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अंकिता भंडारी की मृत्यु के बाद बार-बार उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम किया है. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय महामंत्री का अपमान कर कांग्रेस ने पूरे अनुसूचित समाज को आहत किया है.

भट्ट ने कहा कि अदालत में सुनवाई के दौरान कांग्रेस कोई ठोस प्रमाण देने में असफल रही. अब कांग्रेस एक ऐसी महिला को सामने लाकर राजनीति कर रही है, जिसका न तो भाजपा से और न ही कांग्रेस से कोई सीधा संबंध है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी कवायद सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए की जा रही है.

कांग्रेस पर बीजेपी ने लगाया मातृशक्ति का अपमान करने का आरोप

महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के इस रवैये से भाजपा का अनुसूचित जाति मोर्चा आक्रोशित है. उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, तब तक पूरे उत्तराखंड में भाजपा विरोध प्रदर्शन करेगी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार अनुसूचित समाज और मातृशक्ति का अपमान करने का काम कर रही है.
 

