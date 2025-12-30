अंकिता भंडारी केस से जुड़ा मामला, उर्मिला सनावर के खिलाफ जांच के लिए हरिद्वार पुलिस ने बनाई SIT

हरिद्वार पुलिस ने उर्मिला सनावर के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच के लिए सोमवार को एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया है. उर्मिला सनावर हाल के दिनों में तब सुर्खियों में आई थीं, जब उन्होंने उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक कथित 'वीआईपी' का नाम सामने लाने का दावा किया था. इसके बाद उनके खिलाफ हरिद्वार के अलग-अलग थानों में कई मामले दर्ज किए गए.

हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र सिंह डोबाल ने बताया कि SIT का गठन इसलिए किया गया है ताकि सभी मामलों की निष्पक्ष और एक साथ जांच हो सके. इस SIT की अध्यक्षता हरिद्वार सिटी के पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह कर रहे हैं. टीम में कुल सात सदस्य शामिल हैं, जिनमें रणिपुर, ज्वालापुर, बहादराबाद और झबरेड़ा थानों के थाना प्रभारी भी शामिल हैं.

पुलिस के अनुसार, उर्मिला सनावर के खिलाफ हरिद्वार जिले के अलग-अलग पुलिस थानों में मामले दर्ज हैं. अब इन सभी मामलों की जांच एक ही SIT करेगी और जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. SSP ने टीम को निर्देश दिए हैं कि जांच में तेजी लाई जाए और तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाए.

पूर्व विधायक सुरेश राठौर की दूसरी पत्नी बताती हैं उर्मिला सनावर

उर्मिला सनावर खुद को ज्वालापुर से पूर्व विधायक सुरेश राठौर की दूसरी पत्नी बताती हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर कई वीडियो और कथित ऑडियो क्लिप जारी किए थे, जिनमें अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े 'वीआईपी' को लेकर बातचीत होने का दावा किया गया. इन वीडियो और ऑडियो के सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में भी हलचल मच गई थी.

इस बीच, सुरेश राठौर की पत्नी रविंदर कौर ने ज्वालापुर थाने में एक आवेदन देकर कहा है कि उनके पति की जान को उर्मिला सनावर से खतरा है. उन्होंने अपने पत्र में बताया कि सुरेश राठौर अनुसूचित जाति समुदाय से हैं और वर्ष 2010 से रविदास संप्रदाय का प्रचार-प्रसार देश और विदेश में कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री धामी तक को भेजी गई चिट्ठी

रविंदर कौर ने अपने पति को सुरक्षा देने की मांग की है. इस आवेदन की प्रतियां मुख्यमंत्री, राज्य के गृह सचिव और गढ़वाल के पुलिस महानिरीक्षक को भी भेजी गई हैं.

वहीं, निष्कासित भाजपा विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ भी ज्वालापुर थाने में एक अलग मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए दो बार बुलाया, लेकिन वह पेश नहीं हुए. बाद में उनकी पत्नी थाने पहुंचीं और बताया कि राठौर शहर से बाहर हैं. पुलिस ने उन्हें एक सप्ताह का समय दिया है.

