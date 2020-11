उत्तर प्रदेश: बहराइच में सड़क हादसा, दो गाड़ियां भिड़ीं, 6 की मौत, 10 घायल

उत्तर प्रदेश के बहराइच से सोमवार सुबह दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है. बहराइच में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है. अभी तक इस घटना में दस लोगों के घायल होने की खबर है.



ताजा जानकारी के मुताबिक, ये हादसा गोंडा-बहराइच मार्ग पर हुआ है. सफर कर रहे लोग अंबेडकर नगर के किछौछा दरगाह से लखीमपुर खीरी जा रहे थे.

Bahraich: Six people died, 10 injured after their vehicle was hit by another vehicle at Shivdaha Mod in Payagpur. More details awaited. https://t.co/hmk9Dv7KZ0 pic.twitter.com/VzyoRporA8