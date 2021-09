UP Cabinet Expansion: योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में शामिल हुए 7 मंत्री, इन चेहरों ने ली शपथ

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का लखनऊ स्थित राजभवन में रविवार को कैबिनेट विस्तार हो गया. अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले हुए कैबिनेट विस्तार में सात चेहरों ने मंत्री पद की शपथ ली है. कांग्रेस से हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद, बीजेपी नेता पलटू राम, संगीता बिंद आदि के नाम शामिल हैं. उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने सातों नेताओं को शपथ दिलवाई.

पूर्व यूपीए सरकार में मंत्री रहे जितिन प्रसाद को योगी सरकार में मंत्री बनाया गया है. वह एक ब्राह्रण चेहरा हैं, जिन्होंने जून महीने में कांग्रेस को अलविदा कह दिया था और बीजेपी का दामन थाम लिया था. जितिन प्रसाद अभी विधायक नहीं हैं. यूपी सरकार ने जितिन प्रसाद को अन्य तीन नेताओं के साथ विधान परिषद में लाने के लिए नाम भेज दिए हैं. वह साल 2004 में पहली बार लोकसभा पहुंचे. पिता जितेंद्र प्रसाद भी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं.

छत्रपाल गंगवार को यूपी सरकार में मंत्री बनाया गया है. वह बरेली के बहेड़ी से विधायक हैं और साल 2007 में पहली बार विधानसभा पहुंचे. गंगवार ने दूसरी बार साल 2017 में विधानसभा चुनाव जीता है और वह बीजेपी के जिला मंत्री रह चुके हैं. यूपी के बलरामपुर से विधायक पलटू राम ने मंत्री पद की शपथ ली. वह पहली बार विधायक बने हैं और अनुसूचित जाति के नेता हैं. इसके बाद डॉ. संगीता बलवंत बिंद ने मंत्री पद की शपथ ली. संगीता बिंद की कई रचनाएं भी प्रकाशित हो चुकी हैं और वह गाजीपुर सदर से वर्तमान में विधायक हैं. वह पार्टी की पिछड़ी जाति की नेता हैं.

Lucknow: BJP MLAs Palturam, Sangeeta Balwant, Sanjeev Kumar, and Dinesh Khatik take oath as ministers of state (MoS) in the Uttar Pradesh Govt pic.twitter.com/4JlLAvponc