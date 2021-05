थाईलैंड की महिला की लखनऊ में कोरोना से मौत, सपा के आरोप और बीजेपी सांसद का जवाब

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में थाईलैंड से आई एक 41 वर्षीय महिला की 3 मई को कोरोना से हुई मौत के बाद अब समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के सांसद संजय सेठ पर निशाना साधा है. समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह का आरोप है कि मृत महिला थाईलैंड से भारत बीजेपी सांसद संजय सेठ के बेटे के कहने पर बुलाई गई थी. आईपी सिंह ने एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें संजय सेठ पीएम मोदी के साथ तस्वीर में मौजूद हैं. उन्होंने यूपी पुलिस पर भी इस मामले में कार्रवाई ना करने को लेकर सवाल उठाया है.

बीजेपी सांसद ने खारिज किया आरोप

जब संजय सेठ से इंडिया टुडे ने बात की तो उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि मैंने खुद लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर को पत्र लिखा है कि आखिर किस आधार पर इस केस में मेरे बेटे का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है. मैं पुलिस से कहना चाहता हूं कि अगर इस केस में मेरे बेटे की संलिप्तता से जुड़ा कोई साक्ष्य है तो वो मेरे साथ शेयर किया जाए. मैं खुद यह जानना चाहता हूं कि मेरे बेटे का नाम क्यों और कैसे इस केस में लिया गया है.

राज्यसभा सांसद संजय सेठ ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर को लिखे पत्र में कहा है कि सोशल मीडिया पर उनके परिवार को बदनाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में मृतका की कॉल डिटेल के आधार पर उसके करीबियों को खंगाले. किसके कहने पर मृतका अस्पताल में भर्ती कराई गई? किसके कहने पर लखनऊ आई थी? कहां ठहरी थी? कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस इस बात की जांच करे. सेठ ने गाइड सलमान खान की भूमिका पर भी पुलिस से जांच करने को कहा है. संजय सेठ ने दो पेज के शिकायती पत्र में पुलिस से उनके परिवार को बदनाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.

गाइड सलमान का बयान

हालांकि जब, इंडिया टुडे ने थाई महिला के स्थानीय संपर्क वाले सलमान खान का नंबर डायल किया गया तो यह नंबर डे केयर स्पा के नाम से नजर आ रहा था. सलमान का कहना है कि महिला का लोहिया अस्पताल में 28 अप्रैल से इलाज चल रहा था. थाई महिला के जानने वाले एक शख्स राकेश को थाईलैंड के दूतावास से एक फोन गया था जिसके बाद उसने मुझसे उस महिला की देखरेख करने के लिए कहा था.

Salman's statement over Thailand women died due to #COVID19 in lucknow. pic.twitter.com/cduiw9Ybp1