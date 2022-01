Jawed Habib पर FIR, 'दो बार सिर पर थूका... कहा था- तू चुप बैठ'

थूक लगाकर बाल काटने के मामले में मशहूर ब्यूटीशियन और हेयर डिजाइनर जावेद हबीब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाने में जावेद हबीब के खिलाफ पीड़ित महिला पूजा गुप्ता ने धारा 355, 504 IPC, 3 महामारी अधिनियम और 56 आपदा प्रबंधन के तहत केस दर्ज कराया है.

दरअसल, मशहूर हेयर ड्रेसर जावेद हबीब ने मुजफ्फरनगर में आयोजित एक शो के दौरान महिला के बालों पर थूक कर उसकी खूबी बताई. जावेद का बालों पर थूकते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जावेद हबीब ने बालों के रखरखाव और शैंपू का महत्व बताते हुए महिला के बालों में थूकते हुआ कहा कि इस थूक में जान है.

महिला बागपत के बड़ौत की रहने वाली बताई जा रही है. महिला पूजा गुप्ता ने बताया कि तीन दिन पहले जावेद हबीब ने हाईवे स्थित होटल किंग विला में एक वर्कशॉप मे डेमोस्ट्रेशन दिया था, उसी समय बालों को रूखा बताते हुए थूक दिया, हबीब ने सरेआम बालों पर थूककर मेरी बेइज्जती की है.

So this is what #JavedHabib spit fiasco is all about: Habib seems to be an arrogant man who, when asked some questions by Puja Gupta during his seminar, told her he runs 900 salons whereas she runs just 1. Then, to humiliate her further, he called her on stage & spit in her hair pic.twitter.com/V4l2fA6Vbu