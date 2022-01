थूक डालकर Jawed Habib ने काटे थे महिला के बाल! दिया ये जवाब

मशहूर हेयर स्‍टाइलिस्‍ट जावेद हबीब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें वह एक महिला के बालों में थूक लगाकर काटते हुए दिख रहे हैं. इस वीडियो के वायरल होने के बाद जावेद हबीब ने माफी मांग ली है. जावेद हबीब ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मैं दिल से माफी मांगता हूं.

हालांकि, जावेद हबीब ने माफी मांगते वक्त थूक की बात नहीं की और कहा कि उनके 'कुछ शब्दों' से ठेस पहुंची है जिसके लिए वे माफी मांगते हैं.

जावेद हबीब ने कहा, 'मेरे सेमिनार में हुए कुछ वर्ड को लेकर कुछ लोगों को ठेस पहुंची है, एक ही बात बोलना चाहूंगा कि हमारे जो सेमिनार होते हैं वह प्रोफेशनल सेमिनार होते हैं, मतलब जो हमारे प्रोफेशन के अंदर काम करते हैं, और हमारे लंबे शो होते हैं, इसलिए इसे ह्यूमरस बनाना पड़ता है, लेकिन आपको अगर ठेस पहुंचा है तो माफ करो न, सॉरी.'

क्या है मामला

दरअसल, एक महिला ने आरोप लगाया था कि जावेद हबीब ने थूक लगाकर उनके बाल काटे. इसका एक वीडियो भी सामने आया. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जावेद हबीब बाल काटते हुए पानी का इस्‍तेमाल न कर अपने थूक का इस्‍तेमाल करते हैं. वह यह नहीं रुकते और कहते हैं कि इस थूक में जान है.

वीडियो में जावेद हबीब एक महिला को बाल काटने के लिए स्‍टेज पर बुलाते हैं. बाल काटते हुए वह कहते हैं, 'मेरे बाल गंदे हैं, गंदे क्‍यों है क्‍योंकि शैम्‍प नहीं लगाया है, ध्‍यान से सुनो, और अगर पानी की कमी है न .... (ये कहते ही महिला के बालों में थूकते हैं), अबे इस थूक में जान है.'

For those who goes to Javed Habib's saloon pic.twitter.com/dblHxHUBkw