हैदराबाद में पकड़े गए ड्रग्स तस्कर... गर्लफ्रेंड भी क्राइम में देती थी साथ, नशीले पदार्थ और कैश बरामद

हैदराबाद पुलिस ने ड्रग्स के तस्करों को पकड़ा है. मुख्य आरोपी इवेंट मैनेजर था, जबकि दो अन्य उसके सहायक पेडलर थे. उनके कब्जे से 22 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा, 5 ग्राम MDMA, 5.57 ग्राम एक्सटसी गोलियां, LSD ब्लॉट्स, कैश और मोबाइल बरामद हुए. आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.

हैदराबाद में ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार. (Photo: Representational)
हैदराबाद में ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार. (Photo: Representational)

हैदराबाद में नशीले पदार्थों की तस्करी और बिक्री में लिप्त तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के कब्जे से एमडीएमए, गांजा और अन्य नशीले पदार्थ मिले हैं. पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई सूचना के आधार पर चिक्कड़पल्ली थाना इलाके में एनार्कोटिक्स एनफोर्समेंट विंग (H-NEW) की टीम ने की.

एजेंसी के अनुसार, मुख्य आरोपी 25 साल का एक इवेंट मैनेजर है, जो स्थानीय ड्रग पेडलर के रूप में एक्टिव था. उसके साथ 21 वर्षीय सॉफ्टवेयर कर्मचारी और 28 वर्षीय राइड-हैलिंग प्लेटफॉर्म का राइडर भी पकड़ा गया है. इनके कब्जे से 22 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा (OG), 5 ग्राम MDMA, 5.57 ग्राम एक्सटसी की गोलियां, LSD ब्लॉट्स, चार मोबाइल फोन और 50,000 रुपये नकद बरामद हुए.

जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी पहले से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई एनडीपीएस और अन्य आपराधिक मामलों में शामिल रहा है. वह नशीले पदार्थ जैसे OG, MDMA, LSD ब्लॉट्स और एक्सटसी गोलियों की खरीद-फरोख्त डार्क वेब और फरार आपूर्तिकर्ताओं के जरिए करता था. पैसों का भुगतान क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के माध्यम से किया जाता था, जिससे लेन-देन का पता नहीं चल सके. ड्रग्स कूरियर के जरिए पेडलर तक पहुंचाए जाते थे.

मुख्य आरोपी की गैरमौजूदगी में उसकी गर्लफ्रेंड और सह-पेडलर ऑपरेशन संभालते थे. इसके अलावा, राइड-हैलिंग प्लेटफॉर्म के राइडर का इस्तेमाल भी किया जाता था. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से शहर में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने में मदद मिलेगी. अपराधियों के नेटवर्क को कमजोर किया जा सकेगा. आरोपी आधुनिक तकनीक और डार्क वेब का इस्तेमाल ड्रग्स की तस्करी में करते थे. पुलिस लगातार ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रख रही है.

---- समाप्त ----
