scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ऑनलाइन गेमिंग में हार गया पैसे, तनाव में आकर युवक ने खत्म कर ली जिंदगी

हैदराबाद के सुरारम इलाके में ऑनलाइन गेमिंग में पैसे गंवाने के बाद मानसिक तनाव से जूझ रहे 24 साल के युवक ने खुदकुशी कर ली. खौफनाक कदम उठाने से पहले युवक ने एक वीडियो भी बनाया, जिसमें उसने ऑनलाइन गेम खेलकर आर्थिक नुकसान होने की बात कही है. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

Advertisement
X
युवक ने गेमिंग में पैसे हारने के बाद खत्म कर ली जिंदगी. (Photo: Representational)
युवक ने गेमिंग में पैसे हारने के बाद खत्म कर ली जिंदगी. (Photo: Representational)

ऑनलाइन गेमिंग की लत और उससे जुड़े आर्थिक नुकसान का दुखद मामला सामने आया है. हैदराबाद के सुरारम इलाके में 24 साल के युवक ने ऑनलाइन गेमिंग में पैसे हारने के बाद आत्महत्या कर ली. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी है. 

एजेंसी के अनुसार, पुलिस का कहना है कि मृतक युवक फिलहाल बेरोजगार था और इससे पहले एक निजी शैक्षणिक संस्थान में लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम कर चुका था. उसका शव रिश्तेदार के घर में लटका मिला है. परिजनों ने उसे घर के एक कमरे में पंखे से लटका देखा, तो उनके होश उड़ गए. घर में चीख-पुकार मच गई. तुरंत मामले की सूचना पुलिस को सूचना दी गई.

यह भी पढ़ें: ऑनलाइन गेम में हार गया 26 लाख, कर्ज चुकाने के लिए अहमदाबाद के Eye सर्जन ने रची खुद के अपहरण की कहानी

सम्बंधित ख़बरें

cyber fraud
ऑनलाइन गेम खेलते-खेलते ठगों के जाल में फंसा नाबालिग, मां के खाते से उड़ गए लाखों
ATM तोड़ने के आरोप में आरोपी गिरफ्तार
नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र ने तोड़ा ATM, ऑनलाइन गेमिंग में हार गया था डेढ़ लाख रुपये
मध्य प्रदेश के छतरपुर की घटना (प्रतीकात्मक तस्वीर)
ऑनलाइन गेमिंग में हार गया 40 हजार, नाबालिग ने कर लिया सुसाइड
आरोपी अक्षय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है
ऑनलाइन गेम में हारे पैसों को चुकाने के लिए दुकान में 6 लाख की चोरी, 9 साल पुराना कर्मचारी गिरफ्तार
छात्र को जुए की लगी ऐसी लत, अंतिम सेमेस्टर का फीस भी ऑनलाइन गेम में हारा

जांच के दौरान पुलिस को युवक का मोबाइल फोन मिला, जिसमें एक वीडियो रिकॉर्ड था. वीडियो में युवक ने ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान पैसे गंवाने की बात कही है. हालांकि, उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि उसे कितना आर्थिक नुकसान हुआ था. शुरुआती जांच में सामने आया है कि वह तनाव में था और पैसों की चिंता उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी.

Advertisement

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि युवक किस तरह के ऑनलाइन गेम खेलता था और क्या वह किसी कर्ज या दबाव में था. परिवार के सदस्यों और परिचितों से भी पूछताछ की जा रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement