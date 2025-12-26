पत्नी को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया... मां को बचाने आई बेटी को भी आग में धकेला, हैदराबाद में युवक की बर्बरता

हैदराबाद के नल्लाकुंटा इलाके से दहला देने वाली वारदात सामने आई है. पति ने शक के चलते अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. इस वारदात को आरोपी ने अपने बच्चों के सामने अंजाम दिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पत्नी पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

और पढ़ें

यह वारदात नल्लाकुंटा इलाके के एक मकान में हुई. मृतका की पहचान त्रिवेणी के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पति का नाम वेंकटेश बताया गया है, जो मूल रूप से नलगोंडा के हुजूराबाद का रहने वाला है. दोनों ने लव मैरिज की थी. उनके दो बच्चे हैं... एक बेटा और एक बेटी. वेंकटेश लंबे समय से अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था.इसी को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे.

पुलिस का कहना है कि आरोपी पत्नी को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था. कुछ समय पहले त्रिवेणी अपने मायके चली गई थी. बाद में वेंकटेश ने उससे माफी मांगते हुए अपने व्यवहार में सुधार का भरोसा दिलाया और उसे वापस हैदराबाद ले आया. इसके बाद कुछ ही दिनों में उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया.

यह भी पढ़ें: प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने कराई इलेक्ट्रिशियन पति की हत्या, एक गलती से पहुंची सलाखों के पीछे

Advertisement

आरोपी ने घर के अंदर पत्नी पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी. जब बेटी ने मां को बचाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसे भी धक्का देकर आग की लपटों की ओर धकेल दिया. बेटी मामूली रूप से जल गई.

इस दौरान महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मां-बेटी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने त्रिवेणी को मृत घोषित कर दिया. बेटी का इलाज जारी है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. नल्लाकुंटा पुलिस ने मामला दर्ज कर तुरंत जांच शुरू की और इलाके में तलाशी अभियान चलाया. पुलिस ने 12 घंटे के भीतर आरोपी वेंकटेश को गिरफ्तार कर लिया. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----