जयपुर में ऑडी का कहर, तेज रफ्तार कार ने 16 लोगों को कुचला, एक शख्स की मौत

यह हादसा जयपुर की पत्रकार कॉलोनी स्थित खराबास सर्किल के पास हुआ है. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सभी घायलों को इलाज के लिए SMS अस्पताल और जयपुरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जयपुर में ऑडी कार ने लोगों को कुचला (Photo: ITG)
राजस्थान के जयपुर में शुक्रवार रात एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने एक के बाद एक 16 लोगों को टक्कर मार दी. घटना से इलाके में चीख-पुकार मच गई.  इस घटना में अभी तक एक शख्स की मौत की पुष्टि हुई है.

यह घटना शुक्रवार रात 9.30 बजे जयपुर की पत्रकार कॉलोनी में हुई. तेज रफ्तार ऑडी कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े ठेलों पर कहर बनकर टूट पड़ी. कार करीब 30 मीटर तक ठेलों और थड़ियों को रौंदती चली गई.

यह हादसा दमन और दीव के नंबर वाली ऑडी कार से हुआ है. इस ऑडी में तीन लोग सवार थे, जिनमें से पुलिस ने दो लोगों को डिटेन कर लिया है. सभी लोग जयपुर के ही रहने वाले हैं. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.

ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 12 से ज्यादा ठेले और थड़ियां पलट गईं, वहीं सड़क किनारे खड़ी एक कार भी जोरदार टक्कर से उलट गई. इस भीषण हादसे में 16 लोग घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही मुहाना और पत्रकार कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने सभी घायलों को तुरंत एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया. 12 घायलों का इलाज एसएमएस और जयपुरिया अस्पताल में जारी है, जबकि चार घायल प्राथमिक इलाज के बाद परिजनों के साथ घर लौट गए.

मुहाना थाने के एसएचओ गुरु भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में ऑडी कार की रफ्तार अत्यधिक तेज थी. कार सवार के नशे में होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने हादसे के बाद ऑडी कार को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच जारी है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अगर समय रहते लोग इधर-उधर न भागते तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था.

सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. आठ घायलों का जयपुरिया हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है जबकि चार का निजी अस्पताल में इलाज जारी है. पुलिस मौके पर पहुंचकर हादसे के कारणों की जांच कर रही है.

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर शहर एंव अस्पताल के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा मौके पर‌ पहुंच गए हैं. बैरवा ने कहा कि ओडी में चार सवार थे जिनमें से एक को पुलिस ने हिरासत में लिया है. ओडी के कुचलने से एक की मौत हो गई है. घायलों का इलाज जारी है. आरोपी जयपुर के पास के ही हैं.

