scorecardresearch
 

Feedback

Mumbai: 80 साल के बुजुर्ग को 'ऑनलाइन प्यार' पड़ा महंगा, गंवा दिए 9 करोड़... हैरान कर देगी ठगी की ये कहानी

मुंबई में 80 वर्षीय बुजुर्ग सोशल मीडिया पर प्यार में पड़कर 9 करोड़ रुपये गंवा बैठे. अप्रैल 2023 में उन्होंने फेसबुक पर 'शर्वी' नाम की महिला को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी. पहले मना किया गया, फिर शर्वी ने खुद रिक्वेस्ट भेजी. इसको बाद दोनों में बातचीत बढ़ी, भरोसा बना और व्हाट्सऐप चैट शुरू हो गई.

Advertisement
X
सोशल मीडिया के प्यार में बुजुर्ग कंगाल.(Photo: AI-generated)
सोशल मीडिया के प्यार में बुजुर्ग कंगाल.(Photo: AI-generated)

महाराष्ट्र के मुंबई में 80 वर्षीय बुजुर्ग ऑनलाइन प्यार के जाल में फंसकर करीब 9 करोड़ रुपये गंवा बैठे. सोशल मीडिया पर शुरू हुई यह कहानी एक संगठित ठगी में बदल गई, जिसमें बुजुर्ग ने 734 बार पैसों का ट्रांसफर किया. बुज़ुर्ग के शिकायत पर साइबर क्राइम ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरु कर दी है.

मामला अप्रैल 2023 का है, जब बुजुर्ग ने फेसबुक पर 'शार्वी' नाम की महिला को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी. पहले तो रिक्वेस्ट ठुकरा दिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद वही महिला खुद रिक्वेस्ट भेजने लगी. फिर बातचीत व्हाट्सऐप तक पहुंची और धीरे-धीरे नजदीकियां व भरोसा बढ़ता गया.

यह भी पढ़ें: ग्राहक बनकर डाला जाल और..., मुंबई क्राइम ब्रांच ने 15 साल की लड़की को वेश्यावृत्ति से निकाला

सम्बंधित ख़बरें

घर खरीदने से क्यों कतरा रहे हैं युवा?
प्रॉपर्टी खरीदने से बच रहे हैं युवा, जानिए क्यों पसंद आ रहा है किराए का घर? 
आम आदमी के लिए घर का सपना कितना महंगा?
'मुंबई में घर खरीदने में 109 साल..' क्या ये अब पूरे भारत के मिडिल क्लास की हकीकत है? 
मथुरा-वृंदावन की भीड़ से बचना है? इस साल इन 5 शहरों में मनाएं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 
airport
बैंकॉक से मुंबई आए यात्री के बैग में मिले 14 करोड़ के ड्रग्स, NDPS एक्ट के तहत आरोपी गिरफ्तार 
Woman arrested by police
कलीग को रेप के झूठे केस में भेजा जेल, मांगे 1 करोड़, पकड़ी गई महिला बैंक कर्मी 

शार्वी ने खुद को तलाकशुदा, दो बच्चों की मां और आर्थिक तंगी में बताया. कभी बच्चों की बीमारी तो कभी घर में पैसों की कमी का बहाना बनाकर वह बुजुर्ग से मदद मांगती रही और वे हर बार पैसे भेजते रहे. कुछ समय बाद कहानी में 'कविता' नाम की महिला जुड़ी, जिसने अश्लील संदेश भेजने के बाद बीमार बच्चे के इलाज के नाम पर पैसे मांगे.

Advertisement

फिर आई 'दीनाज' जिसने खुद को शार्वी की बहन बताया और कहा कि शार्वी अब इस दुनिया में नहीं है. अस्पताल का बिल चुकाने के नाम पर उसने बुजुर्ग से पैसे ऐंठे और पैसे वापस मांगने पर आत्महत्या की धमकी दी. इसके बाद 'जैस्मिन' नाम की महिला सामने आई, जिसने खुद को दीनाज की दोस्त बताते हुए मदद की गुहार लगाई.

बहू से 2 लाख उधार लिए और बेटे से 5 लाख मांगे

अप्रैल 2023 से जनवरी 2025 के बीच बुजुर्ग ने कुल 8.7 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए. बचत खत्म होने पर उन्होंने बहू से 2 लाख उधार लिए और बेटे से 5 लाख मांगे. बेटे को शक हुआ और पूछताछ में पूरा सच सामने आ गया. सच्चाई जानकर बुजुर्ग सदमे में आ गए और अस्पताल में भर्ती करना पड़ा. डॉक्टरों ने उन्हें डिमेंशिया बताया, जिसमें याददाश्त और समझने की क्षमता धीरे-धीरे घटती है.

इसके बाद 22 जुलाई 2025 को बुजुर्ग ने साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई. 6 अगस्त को एफआईआर दर्ज हुई है. पुलिस जांच में चार महिलाओं के नाम सामने आए हैं, लेकिन पुलिस को संदेह है कि ये सभी पहचानें एक ही ठग की हो सकती हैं. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement
    Advertisement