ग्राहक बनकर डाला जाल और..., मुंबई क्राइम ब्रांच ने 15 साल की लड़की को वेश्यावृत्ति से निकाला

महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस ने वेश्यावृत्ति के धंधे से एक 15 साल की लड़की को बचाकर निकाला है. मामले में पश्चिमी उपनगरों में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है. एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर, क्राइम ब्रांच की यूनिट 8 की एक टीम ने गुरुवार को अंधेरी के एक होटल में एक फर्जी ग्राहक भेजकर लड़की का सौदा किया और फिर महिला को रंगे हाथ दबोच लिया.

उन्होंने कहा,'हमने सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से एक नाबालिग लड़की को वेश्यावृत्ति के धंधे से बचाया है. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), Prevention of Immortal Trafficking Act (PITA) और Protection of Children from Sexual Offence (POCSO) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत महिला आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है." अधिकारी ने बताया कि सहार पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

बता दें कि इससे पहले बीते महीने ही पुणे में हिंजवडी पुलिस ने अनैतिक मानव तस्करी प्रतिबंधित विभाग के साथ मिलकर एक वेश्यावृत्ति रैकेट का भंडाफोड़ किया था. इस कार्रवाई में चार थाई युवतियों को बचाया गया और एक विदेशी महिला दलाल को गिरफ्तार किया गया. पुलिस जांच में सामने आया कि विदेशी महिला दलाल व्हाट्सएप के जरिए ग्राहकों को थाई युवतियों की फोटो भेजती थी. फिर उन्हें लोनावला के विला में बुलाकर वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता था.